Radha Ashtami 2025 Wishes : 'राधा कृष्ण का मिलन'...प्रियजनों को भेजें राधा अष्टमी के टॉप 10 शुभकामना संदेश

राधा अष्टमी (Radha Ashtami 2025 Greeting) के शुभ अवसर पर अगर आप अपने प्रियजनों, मित्रों और परिवारजनों को राधा अष्टमी की शुभकामना संदेश भेजकर बधाई देना चाहते हैं तो ये शुभकामना संदेश आपके काम आ सकते हैं।

Sat, 30 Aug 2025 06:20 PM

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं (Happy Radha Ashtami 2025 Messages) 1- किसी की सूरत बदल गई किसी की नियत बदल गई,

जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ, राधे रानी मेरी तो किस्मत ही बदल गई,

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

2- हे कान्हा, तुम संग बीते वक्त का,

मैं कोई हिसाब नहीं रखती,

मैं बस लम्हें जीती हूं,

इसके आगे कोई ख्वाब नहीं रखती.

राधे राधे!

3- प्रेम को भी खुद पर गुमान है क्योंकि

राधा-कृष्ण का प्रेम हर दिल में विराजमान हैं.

राधे राधे!

4- कर भरोसा राधे नाम का,

धोखा कभी न खाएगा,

हर मौके पर कृष्ण,

तेरे घर सबसे पहले आएंगे.

राधे राधे!

5- राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था,

दुनियां को प्यार का सही अर्थ जो समझाना था

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

6- राधा त्याग की राह चली तो,

हर पथ फूल बिछा गए कृष्ण,

राधा ने प्रेम की आन रखी तो,

प्रेम का मान बढ़ा गए कृष्ण.

राधे राधे!

7- एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी

जैसे एक-दूसरे से मिल गए हों चांद-चकोरी

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं

8- राधे राधे बोल, श्याम भागे चले आएंगे

एक बार आ गए तो कभी नहीं जायेंगे

राधा अष्टमी 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं

9 - जिस पर राधा को मान है

जिस पर राधा को गुमान है

यह वही कृष्ण हैं जो राधा

के दिल हर जगह विराजमान हैं.

राधे राधे!

10- बैकुंठ में भी ना मिले जो वो सुख,

कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है,

कितनी भी बड़ी विपदा हो चाहे,

समाधान तो बस श्री राधे के नाम में है.