अपनी खुशियों का रिमोट दूसरों को ना दें, मनोवैज्ञानिक ने बताया कैसे दूसरों के भड़काने पर खुद को रखें शांत
Tips to stay calm around people who provoke you : ऐसे लोगों के आसपास शांत रहना आसान नहीं होता। लेकिन सच यह है कि शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी असल ताकत है। आइए जानते हैं जब कोई भड़काने की कोशिश करें, तो कौन से 6 तरीके आपका 'सुकून' बचाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं।
Tips to stay calm around people who provoke you : जब कोई आपको जानबूझकर उकसाता है, तो वह असल में आपके दिमागी सुकून का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे पल में किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन इस समय जो व्यक्ति चुप्पी या अपना संयम बनाए रखता है, वह किसी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति होती है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि उकसावे के बीच शांत रहना एक 'सुपरपावर' की तरह काम करता है, जो न केवल विवाद को खत्म करता है बल्कि सामने वाले के इरादों को भी पूरी तरह पस्त कर देता है।
गेटवे ऑफ हीलिंग की संस्थापक और मनोचिकित्सक डॉ. चांदनी तुगनैत कहती हैं कि हर किसी व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो उन्हें जानबूझकर या अनजाने में उकसाते रहते हैं। वे ताने मारते हैं, चुभती हुई बातें कहते हैं, आपकी कमजोरी पकड़ लेते हैं या बार-बार वही मुद्दा उठाते हैं, जो आपको परेशान करता है। ऐसे लोगों के आसपास शांत रहना आसान नहीं होता। दिल तेज धड़कने लगता है, गुस्सा आता है और तुरंत जवाब देने का मन करता है। लेकिन सच यह है कि शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी असल ताकत है। आइए जानते हैं जब कोई भड़काने की कोशिश करें, तो कौन से 6 तरीके आपका 'सुकून' बचाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं।
जब कोई आपको उकसाए, तब शांत रहने के लिए अपनाएं ये 6 तरीके
तुरंत रिएक्ट करने की जगह रुकना सीखें : उकसाने वाली बात सुनते ही दिमाग अलर्ट हो जाता है। शरीर लड़ने या जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे समय सबसे पहले जरूरी है रुकना। गहरी सांस लेना, कुछ सेकंड चुप रहना, नजरें थोड़ा हटाना, ये छोटे कदम शरीर को संकेत देते हैं कि अभी खतरा नहीं है। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे मजबूत जवाब होता है।
समझें कि उकसाना अक्सर सामने वाले की कहानी है : जो लोग बार-बार उकसाते हैं, वे अक्सर अपने अंदर की निराशा, असुरक्षा या गुस्से को बाहर निकाल रहे होते हैं। उनका व्यवहार आपके बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा बताता है। जब यह समझ आ जाती है, तो बातों का असर थोड़ा कम हो जाता है। हर टिप्पणी को व्यक्तिगत हमला मानना जरूरी नहीं है।
अपनी ट्रिगर पहचानें : हर व्यक्ति की कुछ खास बातें होती हैं, जिनसे वह जल्दी भड़क जाता है। शायद कोई आपकी क्षमता पर सवाल उठाए, या आपकी तुलना करें, या आपके अतीत की बात छेड़े। अगर आप अपने ट्रिगर पहचान लेंगे, तो आप पहले से तैयार रहेंगे। जब आपको पहले से ही पता होगा कि कौन सी बात आपको परेशान करती है, तो उस पर रिएक्ट करने से पहले खुद को संभालना आसान होगा।
सीमाएं तय करना सीखें : शांत रहना का मतलब सब सहना नहीं है। अगर कोई बार-बार सीमा पार कर रहा है, तो साफ शब्दों में कहना जरूरी है कि यह ठीक नहीं है। ‘मुझे इस तरह की बात पसंद नहीं’ या ‘इस विषय पर बात न करें’ जैसे वाक्य बहुत प्रभावी हो सकते हैं। सम्मानजनक तरीके से सीमा तय करना आपको अंदर से मजबूत बनाता है।
हर बहस जीतना जरूरी नहीं : कई बार उकसाने वाले लोग चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें, ताकि बहस शुरू हो सके। अगर आप हर बार खुद को साबित करने लगेंगे, तो आप उनकी ऊर्जा में फंस जाएंगे। यह समझना जरूरी है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ बातों को छोड़ देना, खुद को बचाना होता है।
बाद में खुद को संभालें : अगर किसी ने आपको परेशान किया है, तो बाद में खुद को समय दें। अपने भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, टहल लें या लिख लें कि आपको कैसा लगा। भावनाओं को दबाने से वे जमा होती हैं। उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना भी शांत रहने का हिस्सा है।
सलाह- उकसाने वाले लोग हर जगह मिलेंगे। लेकिन हर बार गुस्से से जवाब देना जरूरी नहीं है। शांत रहने का मतलब यह नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि आप अपनी प्रतिक्रिया को चुन रहे हैं और यही चुनाव आपकी असली ताकत है। जब आप तय करते हैं कि सामने वाला आपके मन की शांति नहीं छीन सकता, तभी आप सच में अपने ऊपर नियंत्रण पाते हैं।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।