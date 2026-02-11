Promise Day 2026: हर पति को पत्नी से करने चाहिए ये 10 वादे, प्यार और भरोसा होगा मजबूत
प्रॉमिस डे को आप दोस्त, प्यार, क्रश, गर्लफ्रेंड, पत्नी, पति से आप कुछ वादे कर सेलिब्रेट कर सकते हैं। हर पति को पत्नी से कुछ वादे जरूर करने चाहिए। चलिए बताते हैं कौन से वादे आप पत्नी से कर सकते हैं।
प्रॉमिस डे 11 फरवरी को मनाया जा रहा है, वैलेंटाइन वीक का ये पांचवां दिन है। प्रॉमिस डे पर गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड एक दूसरे से रिश्ते को मजबूत बनाने और उम्रभर साथ निभाने का वादा करते हैं। लेकिन सिर्फ गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड ही नहीं बल्कि पति-पत्नी को भी एक दूसरे से कुछ वादे करने चाहिए, जिससे रिश्ता मजबूत हो और प्यारा भी। हर पति को अपनी पत्नी से 10 ऐसे वादे हैं, जो रिश्ते की शुरुआत में ही कर लेने चाहिए लेकिन अगर आपने ये नहीं किए हैं, तो आज के खास दिन पर करें। इन वादों को आप एक लेटर में लिखकर भी पत्नी को दे सकते हैं, वह इसे पढ़कर खुश हो जाएंगी और याद के तौर पर संभालकर रखेंगी। चलिए बताते हैं ऐसे कौन से वादे हैं, तो पति को करने चाहिए।
ये हैं 10 वादे-
1- सम्मान का वादा
मैं वादा करता हूं कि हर हाल में तुम्हारी इज्जत करूंगा, चाहे घर हो या बाहर, तुम्हारी बात और भावनाओं को कभी हल्का नहीं समझूंगा। मैं कभी किसी के सामने तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा।
2- अकेलेपन न हो
मैं हर परेशानी और फैसलों में तुम्हारा साथ निभाऊंगा और सपोर्ट करूंगा। तुम्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा।
3- फीलिंग्स को समझूंगा
मैं प्रॉमिस करता हूं कि सिर्फ तुम्हें सुनूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारी बातों को समझूंगा और तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र करूंगा। जिससे कभी भी तुम्हें ठेस न पहुंचे।
4- वक्त दूंगा
मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते के लिए वक्त निकालने का वादा करता हूं। काम कितना भी हो, मैं तुम्हारे लिए समय जरूर निकालूंगा, क्योंकि रिश्ते वक्त मांगते हैं।
5- फैसले में शामिल करूंगा
मैं अपनी जिंदगी से छोटे-बड़े हर फैसले में तुम्हें शामिल करूंगा। बिना तुम्हारी राय और सहमति के मैं कोई फैसला नहीं लूंगा।
6- सपोर्टर बनूंगा
तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य मेरे लिए भी उतने ही जरूरी होंगे। मैं तुम्हारी हर चीज में सपोर्ट करूंगा।
7- गुस्सा नहीं करूंगा
मैं कभी कभी तुम पर गुस्से में अपशब्द नहीं कहूंगा, जिससे तुम्हें ठेस पहुंचे। गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा।
8- खुशियों का ख्याल
मैं तुम्हारी पसंद-नापसंद और हर छोटी-बड़ी खुशी का ख्याल रखूंगा। तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करूंगा।
9- रिश्ते में ईमानदारी
मैं अपनी तरफ से हम दोनों के रिश्ते और प्यार को मजबूत करने की कोशिश करूंगा और ईमानदारी से इसे निभाऊंगा।
10- ताउम्र प्यार
वक्त बदलेगा, उम्र बढ़ेगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मेरा प्यार हमेशा वैसा ही सच्चा रहेगा और मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार करना रहूंगा।
