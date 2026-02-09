जब पार्टनर ना करे सच्चे प्यार की कद्र, तो प्रेमानंद जी महाराज के ये शब्द दिल पर लगाएंगे मरहम
हम अक्सर इस कशमकश में अपनी मानसिक शांति खो देते हैं कि आखिर कमी कहां रह गई। ऐसे भावुक भंवर में फंसे मन को सही दिशा दिखाने का सामर्थ्य केवल उन महापुरुषों के पास होता है, जिन्होंने प्रेम को उसकी पराकाष्ठा पर जिया है'।
प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन अकसर जीवन से जुड़ी उन मुश्किलों का हल बन जाते हैं, जहां व्यक्ति खुद को या तो अकेला या फिर बेहद कमजोर महसूस करने लगता है। फरवरी का महीना वैलेंटाइन वीक के लिए फेमस होता है। ऐसे में प्रेमी जोड़े हों या शादीशुदा कपल्स ज्यादातर लोगों की एक कॉमन शिकायत अपने पार्टनर से बनी रहती है कि उनका पार्टनर या तो उनकी कद्र नहीं करता या फिर उनके सच्चे प्यार को समझ नहीं पाता है। इस तरह की समस्या से परेशान लोगों के लिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि 'रिश्तों के उस मोड़ पर खड़े होना सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है, जहां आप अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, फिर भी सामने वाले की नजरों में वो प्यार 'नाकाफी' या 'अनदेखा' रह जाता है। हम अक्सर इस कशमकश में अपनी मानसिक शांति खो देते हैं कि आखिर कमी कहां रह गई। ऐसे भावुक भंवर में फंसे मन को सही दिशा दिखाने का सामर्थ्य केवल उन महापुरुषों के पास होता है, जिन्होंने प्रेम को उसकी पराकाष्ठा पर जिया है'। अगर आपकी भी अपने पार्टनर से यह शिकायत है कि साथी को आपके सच्चे प्यार की कद्र क्यों नहीं है तो प्रेमानंद जी महाराज के ये संदेश आपको इस कठिन प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं।
1. अपनी 'अपेक्षा' को त्यागें
महाराज जी अक्सर कहते हैं कि संसार में हम जिसे प्रेम कहते हैं, वह अक्सर 'व्यापार' होता है-'मैं तुम्हें प्यार करूं और तुम भी मुझे प्यार करो।' यदि सामने वाला आपके प्रेम को नहीं समझ रहा, तो समझ लें कि आपका प्रेम अभी सांसारिक स्तर पर है। निस्वार्थ प्रेम वह है जिसमें सामने वाले के व्यवहार से आपके प्रेम की तीव्रता कम न हो।
2. प्रेम का रुख 'परमात्मा' की ओर मोड़ें
महाराज जी कहते हैं कि 'संसार से प्यार करोगे तो रोना पड़ेगा, भगवान से करोगे तो तर जाओगे।' जिसका मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि और हृदय सीमित हैं, वे आपके निस्वार्थ भाव को कभी पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसलिए, अपनी प्रेम की ऊर्जा को ठाकुर जी (कृष्ण) की सेवा और सुमिरन में लगाएं, वह आपकी हर भावना को समझते हैं।
3. 'जबरदस्ती' प्रेम नहीं मांगा जाता
महाराज जी कहते हैं कि यदि सामने वाला आपके प्रेम की कद्र नहीं कर रहा, तो उसके पीछे पड़कर अपनी गरिमा न खोएं। प्रेम कोई भीख नहीं है। आप अपना कर्तव्य निभाते रहें, लेकिन मानसिक रूप से उनसे जुड़ने की जगह अपने आराध्य से जुड़ें।
4. मौन और धैर्य का सहारा लें
विवाद करने या बार-बार स्पष्टीकरण देने से प्रेम नहीं बढ़ता। महाराज जी कहते हैं कि शांति से अपने स्वभाव को शुद्ध रखें। यदि आपका प्रेम सात्विक है, तो समय आने पर सामने वाले को उसकी अनुभूति खुद हो जाएगी, और यदि नहीं भी होती, तो आपकी आंतरिक शांति भंग नहीं होनी चाहिए।
5. उसे स्वतंत्र छोड़ दें
सच्चा प्रेमी वह है जो अपने प्रिय की खुशी चाहे। अगर सामने वाला आपके साथ खुश नहीं है या आपके प्रेम को नहीं समझ पा रहा, तो उसे उसकी मानसिक स्थिति पर छोड़ देना ही श्रेष्ठ है। खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि अंततः वही एकमात्र सच्चे प्रेमी हैं।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
