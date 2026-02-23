Hindustan Hindi News
प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों और विचारों के लिए जाने जाते हैं। वह अक्सर रिश्तों को निभाने के तरीके लोगों को बताते हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले पतियों को शादी को सफल बनाने के कुछ तरीके बताए हैं।

प्रेमानंद जी महाराज ने शादी को सफल बनाने के लिए पतियों को दी 3 नसीहत, आप भी बांध लें गांठ

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। उनकी बातें हर समस्या का समाधान देती हैं और रिश्ते को सुधारने की सीख भी देती हैं। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर पति-पत्नी को रिश्ते को बनाकर रखने और प्यार से रहने की सलाह देते हैं। कुछ दिनों पहले प्रेमानंद जी महाराज ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और शादी के बंधन में पतियों की भूमिका पर बात की थी। इसी के साथ उन्होंने पतियों को कुछ नसीहत भी दिए थे। उनका कहना था कि ये बातें अगर आप गांठ बांध लेते हैं, तो हमेशा शादीशुदा जीवन में खुश रहेंगे और आपकी पत्नी भी मुस्कुराती रहेगी। चलिए बताते हैं प्रेमानंद जी महाराज ने पतियों को क्या नसीहत दी है।

प्रेमानंद जी महाराज ने पतियों के लिए क्या कहा-

1- प्यार बनाकर रखें

जिस पत्नी का हाथ आपने थामा है, उसके प्रति हमेशा प्यार बनाकर रखें। अगर आपके रिश्ते में प्यार नहीं बचा है, तो कुछ भी नहीं रह गया। पत्नी पति और उसके परिवार के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है और अगर आप उसे प्रेम भी नहीं दे पा रहे हो, तो उसके मन को पीड़ा होगी। धीरे-धीरे पत्नी के मन में भी आपके प्रति प्यार कम रह जाएगा और फिर रिश्ता खत्म होने की कगार पर आ जाएगा।

2- विश्वास दिलाए

ज्यादातर पति गलती करते हैं कि वह अपनी पत्नी का विश्वास नहीं जीत पाते हैं। अगर आप दोनों के रिश्ते में विश्वास नहीं है, तो समझ लें कि रिश्ता खोखला हो चुका है। एक दूसरे पर विश्वास ही शादी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। अगर रिश्ते में विश्वास नहीं है, तो न प्यार काम आता है और न ही पैसा। इसलिए कोशिश करें कि विश्वास बनाकर रखें। आप पत्नी पर विश्वास करें और पत्नी को खुद पर भरोसा करने का मौका दें।

3- ईमानदार रहें

पति-पत्नी के रिश्ते में ईमानदारी होना बेहद जरूरी है। आप कुछ भी कर रहे हैं, उसमें पत्नी को शामिल करना आपकी जिम्मेदारी है। फिर चाहे वो कोई कार्य हो या फैसला। ऐसे ही रिश्ते में आप ईमानदारी ला सकते हैं। वरना रिश्ते का महत्व खत्म हो जाता है। पत्नी को लगता है कि रिश्ते में सिर्फ आप ही आप हैं, उसकी अहमियत नहीं है। पत्नी और रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। अगर आप ये सोचते हैं कि पैसों के साथ रिश्ते को सुधारा जा सकता है, तो बिल्कुल गलत सोच है। पैसों से आप रिश्ते में प्यार, विश्वास और ईमानदारी नहीं ला सकते।

