प्रेमानंद जी महाराज ने शादी को सफल बनाने के लिए पतियों को दी 3 नसीहत, आप भी बांध लें गांठ
प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों और विचारों के लिए जाने जाते हैं। वह अक्सर रिश्तों को निभाने के तरीके लोगों को बताते हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले पतियों को शादी को सफल बनाने के कुछ तरीके बताए हैं।
वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। उनकी बातें हर समस्या का समाधान देती हैं और रिश्ते को सुधारने की सीख भी देती हैं। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर पति-पत्नी को रिश्ते को बनाकर रखने और प्यार से रहने की सलाह देते हैं। कुछ दिनों पहले प्रेमानंद जी महाराज ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और शादी के बंधन में पतियों की भूमिका पर बात की थी। इसी के साथ उन्होंने पतियों को कुछ नसीहत भी दिए थे। उनका कहना था कि ये बातें अगर आप गांठ बांध लेते हैं, तो हमेशा शादीशुदा जीवन में खुश रहेंगे और आपकी पत्नी भी मुस्कुराती रहेगी। चलिए बताते हैं प्रेमानंद जी महाराज ने पतियों को क्या नसीहत दी है।
प्रेमानंद जी महाराज ने पतियों के लिए क्या कहा-
1- प्यार बनाकर रखें
जिस पत्नी का हाथ आपने थामा है, उसके प्रति हमेशा प्यार बनाकर रखें। अगर आपके रिश्ते में प्यार नहीं बचा है, तो कुछ भी नहीं रह गया। पत्नी पति और उसके परिवार के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है और अगर आप उसे प्रेम भी नहीं दे पा रहे हो, तो उसके मन को पीड़ा होगी। धीरे-धीरे पत्नी के मन में भी आपके प्रति प्यार कम रह जाएगा और फिर रिश्ता खत्म होने की कगार पर आ जाएगा।
2- विश्वास दिलाए
ज्यादातर पति गलती करते हैं कि वह अपनी पत्नी का विश्वास नहीं जीत पाते हैं। अगर आप दोनों के रिश्ते में विश्वास नहीं है, तो समझ लें कि रिश्ता खोखला हो चुका है। एक दूसरे पर विश्वास ही शादी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। अगर रिश्ते में विश्वास नहीं है, तो न प्यार काम आता है और न ही पैसा। इसलिए कोशिश करें कि विश्वास बनाकर रखें। आप पत्नी पर विश्वास करें और पत्नी को खुद पर भरोसा करने का मौका दें।
3- ईमानदार रहें
पति-पत्नी के रिश्ते में ईमानदारी होना बेहद जरूरी है। आप कुछ भी कर रहे हैं, उसमें पत्नी को शामिल करना आपकी जिम्मेदारी है। फिर चाहे वो कोई कार्य हो या फैसला। ऐसे ही रिश्ते में आप ईमानदारी ला सकते हैं। वरना रिश्ते का महत्व खत्म हो जाता है। पत्नी को लगता है कि रिश्ते में सिर्फ आप ही आप हैं, उसकी अहमियत नहीं है। पत्नी और रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। अगर आप ये सोचते हैं कि पैसों के साथ रिश्ते को सुधारा जा सकता है, तो बिल्कुल गलत सोच है। पैसों से आप रिश्ते में प्यार, विश्वास और ईमानदारी नहीं ला सकते।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।