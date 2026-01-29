रिश्ता टूटा है, आप नहीं! प्रेमानंद महाराज के 5 जीवन मंत्रों से वापस पाएं अपना खोया आत्मविश्वास

Hindustan Hindi News
Premanand Ji Maharaj 5 Life Mantras Quotes : इस लेख के जरिए प्रेमानंद जी महाराज के उन 5 अनमोल मंत्रों को जानते हैं, जिनकी मदद से वो अपने टूटे हुए मन को जोड़कर खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पा सकता है।

प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन अक्सर उन लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं जो मानसिक संताप या टूटे हुए रिश्तों के बोझ तले दबे होते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब कोई अपना साथ छोड़ता है, तो इंसान सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोता, बल्कि खुद का आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी खो देता है। प्रेमानंद जी महाराज के शब्दों में, टूटे हुए रिश्ते का दर्द अक्सर एक गहरी चोट की तरह होता है, लेकिन सही मायनों में यही वह समय होता है जब व्यक्ति अपने भीतर छिपी उस 'परम शक्ति' को पहचानकर जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग खोज सकता है। आइए इस लेख के जरिए प्रेमानंद जी महाराज के उन 5 अनमोल मंत्रों को जानते हैं, जिनकी मदद से वो अपने टूटे हुए मन को जोड़कर खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पा सकता है।

टूटे हुए मन को जोड़ने वाले महाराज जी के अनमोल मंत्र

1. संसार स्वार्थ का मेला है

महाराज जी कहते हैं कि यहां हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है या टकराने लगता है, तो डोर टूट जाती है। इसे 'धोखा' नहीं, संसार का 'स्वभाव' समझें। जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि कोई भी यहां स्थायी नहीं है, आपकी आधी पीड़ा समाप्त हो जाती है।

2. सिर्फ एक पर रखें भरोसा

हम टूटते इसलिए हैं क्योंकि हमने अपना आधार किसी हाड़-मांस के पुतले (इंसान) को बना लिया था। महाराज जी का मंत्र है-इंसान का सहारा छोड़ो, ईश का सहारा पकड़ो। जब आप अपना हाथ राधा वल्लभ लाल को थमा देते हैं, तो दुनिया के बिछड़ने से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है।

3. भाग्य को नहीं बदल सकते

महाराज जी के अनुसार, हर मिलाप और बिछोह हमारे पिछले कर्मों का हिसाब है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया और चला गया, वह उतना ही समय आपके भाग्य में लिखा था। जो चला गया उसके लिए शोक कैसा? वह तो सिर्फ अपना हिसाब पूरा करने आया था।

4. बदला नहीं, बदलाव पर करें भरोसा

रिश्ता टूटने पर अक्सर लोग नफरत या बदला लेने की भावना से भर जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि नफरत करना मतलब उस व्यक्ति को अपने दिमाग में जिंदा रखना होता है। असली ताकत भूल जाने और 'भजन' में है। अपनी ऊर्जा को किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को प्रभु के चरणों में ऊंचा उठाने में लगाएं। ऐसा करने से आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा।

5. आप अकेले नहीं हैं

प्रेमानंद जी महाराज हमेशा याद दिलाते हैं कि जिसे दुनिया 'अकेला' कहती है, भक्त उसे 'एकांत' कहता है। यह समय रोने का नहीं, बल्कि नाम-जप (राधा-राधा) यानी मेडिटेशन के जरिए अपनी आंतरिक शक्ति को वापस पाने का है। जब आप भगवान के नाम में डूबते हैं, तो आपको वह सुख मिलता है जो कोई इंसान कभी नहीं दे सकता।

