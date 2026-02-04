बेडरूम की जगह अस्पताल में बितानी पड़ी सुहागरात! डॉक्टर बता रहीं 3 गलतियां जो बनती हैं वजह

संक्षेप: डॉ. प्रियंका बताती हैं कि एक मामला उनके सामने आया, जहां इंटरकोर्स के दौरान महिला के प्राइवेट पार्ट में चोट लग गई और ब्लीडिंग शुरू हो गई। इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि सेक्स से जुड़ी कुछ आम गलतियां बड़ी समस्या बन सकती हैं।

शादी की पहली रात किसी नवविवाहित कपल को अस्पताल में बितानी पड़े, तो इससे बड़ा दुख और तनाव कुछ नहीं हो सकता। खुशी, अपनापन और नई शुरुआत का यह पल अचानक डर और घबराहट में बदल जाए, यह किसी के लिए भी आसान नहीं होता। डॉ. प्रियंका बताती हैं कि ऐसा ही एक मामला उनके सामने आया, जहां इंटरकोर्स के दौरान महिला के प्राइवेट पार्ट में चोट लग गई और ब्लीडिंग शुरू हो गई। जिसके बाद उन्हें रात में ही हॉस्पिटल भागना पड़ा। इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि सेक्स से जुड़ी कुछ आम गलतियां आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती हैं। आपके साथ इस तरह की समस्या ना हो, इसके लिए डॉक्टर प्रियंका ने उन गलतियों से बचने का तरीका बताया है। चलिए जानते हैं कैसे।

पोस्ट कोइटल टियर क्या होता है डॉ. प्रियंका समझाती हैं कि सेक्स के बाद महिला के प्राइवेट पार्ट में अगर कट या चोट लग जाए, तो उसे पोस्ट कोइटल टियर कहा जाता है। यह समस्या अचानक सामने आती है और कई बार लोग इसे समझ ही नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। शुरुआत में सिर्फ दर्द या जलन होती है, लेकिन कुछ मामलों में ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है।

यह समस्या अचानक क्यों हो जाती है डॉ. प्रियंका बताती हैं कि अक्सर यह समस्या तब होती है, जब रिलेशन बनाते समय महिला पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं होती। जल्दबाजी, सही तैयारी ना होना और शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना इसकी बड़ी वजह बनता है। जब प्राइवेट पार्ट में पर्याप्त नमी नहीं होती और उसी हालत में इंटरकोर्स किया जाता है, तो त्वचा पर ज्यादा रगड़ पड़ती है और चोट लग सकती है।

लोग सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं डॉ. प्रियंका साफ कहती हैं कि फोन पर देखी गई चीजें या दोस्तों की बातें सच मान लेना बहुत गलत है। यह सोचना कि दर्द होना नॉर्मल है या जितना ज्यादा दर्द होगा उतना ज्यादा मजा आएगा, पूरी तरह गलत धारणा है। दर्द इस बात का संकेत है कि शरीर उस स्थिति के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सोच सीधे नुकसान पहुंचाती है।

कंफर्ट और बातचीत क्यों जरूरी है रिलेशन बनाते समय पार्टनर के बीच खुलकर बात होना बहुत जरूरी है। महिला अगर असहज महसूस कर रही है, उन्हें डर लग रहा है या दर्द हो रहा है, तो उन्हें तुरंत ये बात अपने पार्टनर को बतानी चाहिए। बिना कंफर्ट के बनाए गए संबंध ना सिर्फ मानसिक तनाव देते हैं, बल्कि शारीरिक चोट का कारण भी बन सकते हैं।

लुब्रिकेशन की कमी परेशानी बढ़ाती है डॉ. प्रियंका बताती हैं कि कई महिलाओं में ड्राइनेस की समस्या होती है, खासकर ब्रेस्टफीडिंग या मेनोपॉज के समय। ऐसे में अगर बिना पर्याप्त लुब्रिकेशन के इंटरकोर्स किया जाए, तो पोस्ट कोइटल टियर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जरूरत पड़ने पर सही लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना जरूरी होता है।

दर्द या ब्लीडिंग को नजरअंदाज ना करें डॉक्टर की सलाह है कि अगर रिलेशन के दौरान किसी भी समय बहुत ज्यादा दर्द हो या ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ऐसी स्थिति में रुक जाना और डॉक्टर से मिलना जरूरी है। देर करने से परेशानी बढ़ सकती है।