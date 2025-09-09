Pitru Paksha 2025 : पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ना करें ये 7 गलतियां, लग सकता है पितृदोष

Pitru Paksha 2025 Mistakes : जब पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती, तो ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती हैं, जिसे शास्त्रों में पितृदोष कहा जाता है।

सनातन धर्म में पितृपक्ष 2025 का बेहद खास महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 15 दिनों में पितर धरती पर अपने वंशजों को आशीर्वाद देने आते हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों की पूजा करके उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो संतान पूरी श्रद्धा और विधि-विधान से पितरों का स्मरण करती है उनके घर में सुख-समृद्धि, संतान वृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। वहीं इसके विपरीत जो लोग श्राद्ध में बताए गए नियमों की अनदेखी करके कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो उनके पितर उनसे नाराज भी हो सकते हैं। माना जाता है कि जब पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती, तो ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती हैं, जिसे शास्त्रों में पितृदोष कहा जाता है। ऐसे में पितरों की आत्मा की शांति लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं, जिन्हें श्राद्ध के दौरान करने से बचना चाहिए।

पितृ पक्ष के दौरान ना करें ये गलतियां पितरों का तर्पण न करना पितृ पक्ष में पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान करना जरूरी माना गया है। इसे नजरअंदाज करना या अनुष्ठान में लापरवाही बरतना पितरों का अपमान माना जाता है। ऐसी गलती ना करें।

गलत समय पर श्राद्ध करना प्रत्येक तिथि विशिष्ट पितरों के लिए निर्धारित होती है। गलत तिथि या समय पर श्राद्ध करने से इसका प्रभाव कम हो सकता है। सही तिथि और समय पर अपने पितरों का श्राद्ध करें।

शुद्धता का ध्यान न रखना श्राद्ध के दौरान शारीरिक और मानसिक शुद्धता बहुत जरूरी है। बिना स्नान किए या अशुद्ध मन से श्राद्ध करना उचित नहीं है। ऐसी गलती ना करें।

मांस-मदिरा का सेवन पितृ पक्ष में मांस, मछली, अंडा, शराब या अन्य किसी तामसिक भोजन का सेवन वर्जित माना गया है। पितृ पक्ष के दौरान ऐसा भोजन करना पितरों का अपमान माना जाता है।

नए कार्य शुरू करना पितृ पक्ष में विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना या कोई शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से बचें।

अनावश्यक खरीदारी पितृ पक्ष के दौरान नए कपड़े, गहने या अन्य अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने से बचना चाहिए। यह समय पितरों की पूजा और दान-पुण्य के लिए होता है।