स्वतंत्रता दिवस 2025 : तिरंगे पर बने अशोक चक्र की 24 तीलियों का क्या है मतलब? मनुष्य के 24 गुणों से जुड़ा है कनेक्शन

Meaning Of 24 Spokes Of Ashok Chakra : इस साल 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस 2025 मनाने जा रहा है। इस दिन हर भारतीय तिंरगा फहराते हुए उन सभी शहीदों को याद करता है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जान गवांई थी। भारतीयों के लिए तिंरगा सिर्फ एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं बल्कि एकता, विविधता और आजादी का प्रतीक भी है। तिंरगे के तीनों रंगों का मतलब तो ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन क्या आपने कभी तिंरगे के बीचों-बीच बने अशोक चक्र की 24 तीलियों पर भी कभी गौर किया है? क्या आप जानते हैं अशोक चक्र पर बनी 24 तीलियों का एक बेहद खास मतलब होता है। आइए जानते हैं अशोक चक्र पर बनी 24 तीलियां कैसे मनुष्य के गुणों से सीधा संबंध रखती हैं।

अशोक चक्र और उसकी 24 तीलियों का क्या है मतलब ? तिरंगे के बीच में बना नीले रंग का अशोक चक्र, सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। यह चक्र धर्म, प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। इस च्रक को धर्म चक्र भी कहा जाता है, जो जीवन के निरंतर चलते रहने का संदेश देता है। बता दें, अशोक चक्र में 24 तीलियां बनी हुई हैं और हर तीली का अपना एक खास मतलब है। बता दें, ये सभी 24 तीलियां भारत के नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट संदेश देती हैं। आइए जानते हैं किस तीली का क्या है मतलब।

अशोक चक्र में बनी हर तीली का ये है मतलब 1. पहली तीली - संयम (सादा जीवन जीने की प्रेरणा देती है)

2. दूसरी तीली - आरोग्य (तन और मन से स्वस्थ रहने की प्रेरणा देती है)

3. तीसरी तीली - शांति (देश भर में शांति और सद्भाव बनाए रखने का संदेश)

4. चौथी तीली - त्याग (देश और समाज के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहना)

5. पांचवीं तीली - नैतिकता (पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में उच्च नैतिकता बनाए रखना)

6. छठी तीली - सेवा (आवश्यकता पड़ने पर देश और समाज की सेवा के लिए तत्पर रहना)

7. सातवीं तीली - क्षमा (मनुष्यों और अन्य प्राणियों के प्रति क्षमा का भाव रखना)

8. आठवीं तीली - प्रेम (देश और ईश्वर के बनाए हुए सभी प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव)

9. नौवीं तीली - मैत्री (सभी नागरिकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखना)

10. दसवीं तीली - बंधुत्व (देश में भाईचारे की भावना विकसित करना)

11. ग्यारहवीं तीली - संगठन (राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करना)

12. बारहवीं तीली - कल्याण (देश और समाज से संबंधित कल्याणकारी कार्यों में भागीदारी)

13. तेरहवीं तीलीं - समृद्धि (देश के विकास में सक्रिय भागीदारी)

14. चौदहवीं तीली - उद्योग (देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना)

15. पंद्रहवीं तीली - सुरक्षा (देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना)

16. सोलहवीं तीली - जागरूकता (सत्य के प्रति जागरूक रहना और अफवाहों पर विश्वास न करना)

17. सत्रहवीं तीली - समता (समानता पर आधारित समाज की स्थापना)

18. अठारहवीं तीली- अर्थ (धन का सर्वोत्तम उपयोग)

19. उन्नीसवीं तीली- नीति (देश की नीति में विश्वास रखना)

20. बीसवीं तीली - न्याय (सभी के लिए न्याय की बात करना)

21. इक्कीसवीं तीली - सहयोग (मिलकर काम करना)

22. बाईसवीं तीली - कर्तव्य (अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना)

23. तेईसवीं तीली - अधिकार (अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करना)