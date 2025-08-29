अब चुगली करने से रिश्ता होगा मजबूत, सेहत को मिलेंगे ये गजब के फायदे

दुनिया में हम से ज्यादा जुड़ी क्या खबरें हैं? कौन-सी खबर हमारे लिए ज्यादा काम की है? किस शख्सियत की कामयाबी ने हमें गर्व से भर दिया है? ऐसी तीन खास जानकारियां यहां साझा कर रही हैं जयंती रंगनाथन

बातें तो आप भी करती ही होंगी। जब कभी बातचीत में आप किसी तीसरे की बुराई करती हैं, उनके बारे में गपशप करती हैं, तो आपको कहीं यह तो नहीं लगता कि आप कुछ गलत कर रही हैं? अगर ऐसा है, तो अपने मन से यह भ्रम निकाल दीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुए एक हालिया अध्ययन के मुताबिक गॉसिप करने से रिश्ते में प्रगाढ़ता आती है। जो पति-पत्नी आपस में किसी तीसरे के बारे में गॉसिप करते हैं, उनके बीच का रिश्ता ज्यादा प्रगाढ़ होता है। मन हल्का होता है और सेहत पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। यह अध्ययन सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में इस बात का भी खुलासा हुआ कि हर रोज पति-पत्नी आपस में जितनी देर बात करते हैं, उनमें से 38 मिनट गॉसिप करने में जाता है। प्रतिभागियों ने यह भी बताया कि गॉसिप करने की वजह से वे अपने जीवनसाथी के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ पाते हैं। दूसरों के बारे में अपनी भावनाओं को दिल में ना रखकर किसी से कह देने के बाद मन भीतर से बहुत हल्का महसूस होने लगता है, जिसका असर दिल की सेहत पर भी पड़ता है।

सिर्फ ताजगी ही नहीं उम्र भी बढ़ाती है कॉफी कॉफी के बिना क्या आपके दिन की भी शुरुआत नहीं होती? जवाब हां है, तो अब कॉफी से जुड़े अपने अपराध बोध को भी अलविदा कह दीजिए, क्योंकि एक नए अध्ययन के मुताबिक कॉफी सिर्फ ताजगी ही नहीं देती, उम्र भी बढ़ाती है। हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के वैज्ञानिकों द्वारा 47 हजार महिलाओं पर तीन दशक तक किए गए अध्ययन में पाया गया कि जो महिलाएं रोजाना कॉफी पीती थीं, उनकी उम्र ज्यादा लंबी और सेहतमंद पाई गई। अध्ययन में पाया गया कि जो महिलाएं हर दिन औसतन पांच छोटे कप कॉफी पीती हैं, उम्र बढ़ने पर न सिर्फ उन्हें सेहत से जुड़ी समस्याएं कम होती ह बल्कि वो लंबा जीती भी हैं।