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प्यार है या सिर्फ 'टाइम पास'? पार्टनर के ये 4 इशारे खोल देंगे आपके रिश्ते की सच्चाई!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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कई बार हम किसी रिश्ते में तो होते हैं, लेकिन अंदर से समझ ही नहीं आता कि सामने वाला प्यार कर रहा है या महज टाइम पास। ऐसी स्थिति को समझना मुश्किल है, लेकिन ये संकेत आपकी काफी हद तक इसमें मदद कर सकते हैं।

प्यार है या सिर्फ 'टाइम पास'? पार्टनर के ये 4 इशारे खोल देंगे आपके रिश्ते की सच्चाई!

किसी को पसंद करना और किसी से सच्चा प्यार करना, दोनों अलग बातें हैं। कई बार हम किसी इंसान की मौजूदगी, उसकी बातों या उसके साथ बिताए समय को प्यार समझ लेते हैं। लेकिन जब बात सच्चे प्यार की आती है, तो वह सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि बिहेवियर में भी दिखाई देता है। अगर कोई आपको सच में चाहता है, तो उसके काम और उसके इरादे आपको बार-बार सोचने पर मजबूर नहीं करेंगे। वहीं, जब रिश्ते में उलझन, असुरक्षा और लगातार इंतजार बढ़ने लगे, तो कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं वो संकेत कौन हैं, जो बताते हैं कि सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता, बल्कि आप महज उसकी एक आदत या टाइम पास हैं।

जब उसका व्यवहार हर दिन बदलता रहे

अगर कोई इंसान एक दिन आपको बहुत स्पेशल महसूस कराता है और अगले दिन ऐसे बिहेव करता है कि जैसे आप उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते, तो इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रिश्ते में हर किसी का मूड कभी-कभी बदल सकता है, लेकिन अगर उसका व्यवहार लगातार बदलता रहता है, तो यह नॉर्मल नहीं है। आपको बार-बार यह सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आज वह पहले जैसा प्यार दिखाएगा या नहीं। सच्चा प्यार आपको कभी ही कन्फ्यूजन में नहीं रखता।

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सीरियस बातों से बचना भी एक संकेत है

रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए खुलकर बातचीत करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर जब भी आप अपने रिश्ते, भविष्य या अपनी भावनाओं की बात करते हैं और पार्टनर तुरंत टॉपिक चेंज कर देता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह इमोशनली उतना जुड़ना नहीं चाहता। कई बार लोग जिम्मेदारी से बचने के लिए गंभीर बातचीत से दूरी बना लेते हैं। अगर हर बार आपकी बातों को टाल दिया जाता है या आपको कभी क्लियर जवाब नहीं मिलता, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों लोग अपनी भावनाओं और सोच के बारे में खुलकर बात कर सकें।

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अगर हर पहल आपको ही करनी पड़ती है

क्या हमेशा आप ही पहले कॉल करती हैं? क्या मैसेज की शुरुआत भी ज्यादातर आप ही करती हैं? क्या मिलने का प्लान भी आपको ही बनाना पड़ता है? अगर ऐसा है, तो थोड़ा रुककर इस रिश्ते को समझने की जरूरत है। रिश्ता सिर्फ एक व्यक्ति की कोशिशों से नहीं चलता। जब दो लोग एक-दूसरे को महत्व देते हैं, तो दोनों ही रिलेशन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमेशा आगे बढ़कर सब कुछ करना पड़ रहा है, तो यह एकतरफा कोशिश का साइन हो सकता है।

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रिश्ते में सुकून नहीं, बल्कि बेचैनी महसूस होना

प्यार का सबसे खूबसूरत एहसास सुकून होता है। लेकिन अगर आप हर समय उसके मैसेज का इंतजार करते रहते हैं या बार-बार उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते रहते हैं, तो यह आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर सकता है। जब किसी के शब्द और बिहेवियर मेल नहीं खाते, तब मन में सवाल पैदा होना लाजमी है। लेकिन अगर रिश्ते में लगातार ओवरथिंकिंग बनी रहती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपको वह भरोसा और सुरक्षा महसूस नहीं हो रही जिसकी एक हेल्दी रिलेशन में जरूरत होती है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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