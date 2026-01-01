नया साल मुबारक हो, रजाई में पड़े-पड़े...15+ बचपन वाली शायरियां भेजकर दोस्त को कहें 'हैप्पी न्यू ईयर'!

संक्षेप: Happy New Year Wishes In Hindi: आज हम आपके लिए ऐसी ही कुछ शायरियां ले कर आए हैं, जो बचपन वाले न्यू ईयर की यादें ताजा कर देंगी। आप इन्हें अपने दोस्तों को भेजकर भी मजेदार अंदाज में नए साल की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

Jan 01, 2026 10:07 am IST

नए साल पर विशेज का दौर थमने का नाम नहीं लेता। फोन पर ढेरों मैसेज भेजने और रिसीव करने का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक दौर वो भी हुआ करता था, जब एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड दिए जाते थे। एक दिन पहले ही ग्रीटिंग कार्ड खरीदकर उनमें ढेर सारी विशेज लिखी जाती थीं, जो बड़ी फनी किस्म की हुआ करती थीं। चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा...नया साल मुबारक हो, रजाई में पड़े-पड़े; जैसी शायरियां बचपन में बड़ी दिलचस्प लगती थीं। आज हम आपके लिए ऐसी ही कुछ शायरियां ले कर आए हैं, जो बचपन वाले न्यू ईयर की यादें ताजा कर देंगी। आप इन्हें अपने दोस्तों को भेजकर भी मजेदार अंदाज में नए साल की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

1) चम्मच में चम्मच

चम्मच में जीरा

मेरा दोस्त है, लाखों में हीरा

हैप्पी न्यू ईयर 2026!

2) 31 दिसंबर की रात देखा तो, तूफान आ रहा था

सुबह उठकर देखा तो, नया साल आ रहा था

हैप्पी न्यू ईयर 2026!

3) लाल मिर्च, हरी मिर्च…मिर्च बड़ी तेज़,

चेहरा है भोला-भाला, मेरी सहेली का गुस्सा है बड़ा तेज

हैप्पी न्यू ईयर 2026!

4) कनस्तर में कनस्तर,

कनस्तर में आटा,

साल 2025 को,

बाय बाय टाटा!

हैप्पी न्यू ईयर 2026!

5) गुल को गुलशन मुबारक,

चांद को चांदनी मुबारक…

पौधों को कलियां मुबारक,

मेरे दोस्त तुम्हें नया साल मुबारक!

हैप्पी न्यू ईयर 2026

6) भेज रहा हूं ग्रीटिंग

इसे जरा संभालकर रखना

याद आए हमारी तो इसे निकालकर पड़ना,

हैप्पी न्यू ईयर मेरे दोस्त!

7) फूलों को रंग मुबारक

चिड़ियों को गीत मुबारक

हर पल तुम्हारे जीवन में मिठास भरा

तुम्हें नया साल मुबारक!

हैप्पी न्यू ईयर दोस्त!

8) नया साल आया बनकर उजाला

खुल जाए आपकी किस्मत का ताला

हमेशा आप पर मेहरबान रहे ऊपर वाला

यही दुआ करता है आपका ये दोस्त प्यारा

हैप्पी न्यू ईयर 2026!

9) फूलों से चुरा कर खुशबूं तमाम भेज रहा हूँ

प्यार के गुलशन का गुलफाम भेज रहा हूँ

तुम इसे पढके इक बार मुस्करा देना

दिल की गहराइयों से सलाम भेज रहा हूँ

हैप्पी न्यू ईयर!

10) पुराना साल गया भाड़ में

नया साल आया स्वाद में

ठंड इतनी की बाहर जाना मुश्किल है

इसलिए रजाई में पड़े-पड़े

नया साल मुबारक हो सबको दिल से

हैप्पी न्यू ईयर 2026!

11) दोस्त ऐसा हो तो नया साल हर पल त्योहार लगे

तेरी बातों में ही मेरी दुनिया का प्यार लगे

हैप्पी न्यू ईयर 2026!

12) डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक,

मेरी सहेली (नाम) लाखों में एक

हैप्पी न्यू ईयर 2026!

13) एक तो आप शर्माते बहुत हो

दिल को बहलाते बहुत हो

सोचा था आपको न्यू ईयर पार्टी में बुलाएं

पर सुना है कि आप खाते बहुत हो

नए साल की शुभकामनाएं!

14) आलू खाओ बड़े-बड़े

टमाटर खाओ सड़े-सड़े

नया साल मुबारक हो

रजाई में पड़े-पड़े

Happy New Year 2026!

15) वन ग्लास वॉटर टू ग्लास बीयर,

ओ माई डियर हैप्पी न्यू ईयर।

16) खुदा करे नया साल आपको रास आए

जिसे चाहतो हो, वो आपके पास आ जाए

इस साल आप कुंवारे न रहें

आप का रिश्ता लेकर आपकी सास आ जाए

हैपी न्यू ईयर 2026!

17) चले जा ग्रीटिंग चमकते-चमकते

दोस्त को कहना नमस्ते-नमस्ते