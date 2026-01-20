Hindustan Hindi News
पार्टनर से हो कितना भी प्यार, पुरुषों के लिए महिलाएं कभी न करें ये 5 काम

संक्षेप:

अपने पार्टनर से सच्चा प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार का अर्थ खुद को मिटा देना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिश्ते की नींव बराबरी और सम्मान पर टिकी होती है, और जब एक पक्ष जरूरत से ज्यादा झुकने लगता है, तो वह रिश्ता बोझ बनने लगता है।

Jan 20, 2026 08:34 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
प्यार वो खूबसूरत एहसास है, जो सिर्फ बाहरी आकर्षण से ही जुड़ा हुआ नहीं होता है बल्कि यह दो लोगों का एक दूसरे के लिए समर्पण और विश्वास की डोर से बंधा मजबूत बंधन होता है। हालांकि अकसर देखा जाता है कि महिलाएं स्वभाव से भावुक होने की वजह से इसी समर्पण की आड़ में खुद अपना ही वजूद खोने लगती है। अपने पार्टनर से सच्चा प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार का अर्थ खुद को मिटा देना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिश्ते की नींव बराबरी और सम्मान पर टिकी होती है, और जब एक पक्ष जरूरत से ज्यादा झुकने लगता है, तो वह रिश्ता बोझ बनने लगता है। आइए जानते हैं वो कौन सी 5 बातें हैं, जिन्हें एक महिला को किसी भी पुरुष के लिए कभी नहीं करना चाहिए।

महिलाओं को ये 5 बातें किसी भी पुरुष के लिए नहीं करनी चाहिए

सपनों और करियर का त्याग

महिलाओं को कभी भी किसी भी पुरुष के लिए अपने करियर या उन सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने सालों से मेहनत की हो। याद रखें, जो पुरुष आपसे सच्चा प्यार करेगा, वह आपकी उड़ान को पंख देगा, न कि उसे काटेगा।

आत्म-सम्मान से समझौता

प्यार में छोटी-मोटी नोकझोंक सामान्य बात है, लेकिन प्यार के नाम पर कभी भी अपमान सहन ना करें। यदि कोई पुरुष आपकी बेइज्जती करता है या आपको नीचा दिखाता है, तो उसे प्यार समझकर नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

वित्तीय निर्भरता

अपनी आर्थिक स्वतंत्रता कभी न गंवाएं। पैसा केवल सुविधा नहीं, बल्कि सुरक्षा और आत्मविश्वास भी देता है। अपनी पूरी जमा-पूंजी या कमाई किसी के हाथ में सौंप देना समझदारी नहीं है।

परिवार और दोस्तों से दूरी

आज के समय में भी कई ऐसे पुरुष हैं, जो चाहते हैं कि उनकी महिला केवल परिवार या उन तक ही सीमित रहे। लेकिन आपके माता-पिता और पुराने दोस्त आपकी जड़ें हैं। किसी के कहने पर अपनों से नाता तोड़ना आपको भविष्य में अकेला और कमजोर बना सकता है।

अपनी पहचान बदलना

किसी को खुश करने के लिए अपनी पसंद, पहनावा या बोलने का तरीका न बदलें। अगर वह आपसे प्यार करता है, तो उसे आपके वास्तविक स्वरूप से प्यार होना चाहिए।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
