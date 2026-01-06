धूम्रपान से भी ज्यादा खतरनाक हैं बुरे सपने: विज्ञान का का डरावना खुलासा!

संक्षेप: शोध की मानें तो बुरे सपने सिर्फ खराब नींद का हिस्सा नहीं, बल्कि आपके शरीर के भीतर पनप रही किसी बड़ी अनहोनी का शुरुआती संकेत भी हो सकते हैं। चिंता की बात तो यह है कि कई शोध इन्हें धूम्रपान जैसी जानलेवा आदतों से भी कहीं अधिक खतरनाक बता रहे हैं।

लोग अक्सर बुरे सपनों को महज एक डरावना अनुभव मानकर सुबह उठते ही भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डरावने अनुभव आपको समय से पहले बुढ़ापे और मौत की तरफ धकेल रहे हैं। जी हां, मेडिकल साइंस की दुनिया में हुए हालिया खुलासे ने लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है। इस शोध की मानें तो बुरे सपने सिर्फ खराब नींद का हिस्सा नहीं, बल्कि आपके शरीर के भीतर पनप रही किसी बड़ी अनहोनी का शुरुआती संकेत भी हो सकते हैं। चिंता की बात तो यह है कि कई शोध इन्हें धूम्रपान जैसी जानलेवा आदतों से भी कहीं अधिक खतरनाक बता रहे हैं। हालिया अध्ययनों को अनुसार बुरे सपने महज नींद में देखा गया कोई दृश्य नहीं, बल्कि आपके स्वास्थ्य के गिरते स्तर का एक ऐसा अलार्म है, जिसे अनदेखा करना आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सोने नहीं देगा अध्ययन यूके डिमेंशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंपीरियल कॉलेज लंदन द्वारा किए गए एक बड़े अध्ययन के अनुसार, बुरे सपने आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वे समय से पहले मृत्यु और तेजी से बढ़ती उम्र के संकेत हो सकते हैं। इस शोध में शोधकर्ताओं ने 183,000 से अधिक वयस्कों और 2,400 बच्चों पर 19 वर्षों तक नजर रखी, और बुरे सपने आने के साथ टेलोमेयर की लंबाई और एपिजेनेटिक घड़ियों के माध्यम से जैविक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को मापा। इसके परिणाम जून 2025 में यूरोपियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी कांग्रेस में प्रस्तुत किए गए।

70 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु की संभावना तीन गुना अधिक शोध में पाया गया कि जिन वयस्कों को हर सप्ताह बुरे सपने आते हैं, उनमें 70 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु की संभावना उन लोगों की तुलना में तीन गुना से अधिक होती है जिन्हें बुरे सपने नहीं आते। इन लोगों में बुढ़ापा भी तेज हो जाता है और मृत्यु दर भी बढ़ जाती है।

डरावने सपनों के साइड इफेक्ट धूम्रपान से भी ज्यादा खतरनाक हर हफ्ते बुरे सपने देखने वाले लोगों की मृत्यु की दर धूम्रपान, मोटापा, खराब आहार और कम वर्कआउट करने वाले लोगों से भी आगे निकल गई है।

तेजी से बढ़ती है उम्र रिसर्च में यह भी पता चला कि बार-बार आने वाले बैचेन करने वाले सपने सिर्फ नींद को बाधित नहीं करते, बल्कि तेजी से उम्र भी बढ़ाते हैं। बार-बार बुरे सपने देखने वाले बच्चों में उम्र बढ़ने के जैविक सूचक, टेलोमियर, उन बच्चों की तुलना में छोटे पाए गए जो बुरे सपने नहीं देखते थे। यह अच्छी खबर नहीं है क्योंकि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार, हालांकि वयस्कों को भी बुरे सपने आते हैं, लेकिन ये बच्चों में, विशेष रूप से 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच, अधिक आम हैं। दरअसल, छोटे बच्चे वयस्कों की तुलना में कई अधिक खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। बुरे सपने आंशिक रूप से इसी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं।

तनाव बन रहा है बड़ा खतरा इस अध्ययन को करने वाले डॉ. अबिदेमी ओतायकु के अनुसार, डरावने सपने शरीर की स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं। जिसके कारण ब्रेन सपनों और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता। जिसकी वजह से डरावने सपने भी शरीर पर वही प्रभाव डालते हैं जो कोई खतरनाक घटना डालती है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ. अबिडेमी ओटाइकू ने IFLScience को दिए एक बयान में बताया कि सोते समय हमारा मस्तिष्क सपनों और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि आपका शरीर बुरे सपने पर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे किसी वास्तविक खतरे पर करता है, यही कारण है कि आप दिल की धड़कन तेज होने, सांस फूलने और पसीने से तरबतर होकर जाग सकते हैं। इस प्रोसेस में शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है। कोर्टिसोल शरीर का तनाव हार्मोन है, जो किसी भी आपात स्थिति में सक्रिय होता है। कोर्टिसोल का लगातार बढ़ा हुआ स्तर कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करता है। जर्नल ऑफ स्लीप रिसर्च में 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, शोध से पता चलता है कि बुरे सपने अक्सर उन रातों में आते हैं जो विशेष रूप से बेचैन नींद के बाद आती हैं।