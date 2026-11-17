Relationship Tips: शादी होने वाली है, तो ये बातें आपको जरूर जान लेनी चाहिए। शादी की शुरुआत में ही ये काम कर लेंगी तो आगे भविष्य में तकलीफ नहीं होगी। हेल्दी मैरिड लाइफ के लिए इन्हें अपनाना बहुत जरूरी है।

शादी एक नई जिंदगी की शुरुआत है। इसके साथ नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां और एक नया माहौल भी मिलता है। खासकर जब कोई लड़की शादी के बाद अपने घर से निकलकर एक नए परिवार में जाती है, तो उसे कई तरह के बदलावों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान वह अक्सर सबको खुश रखने और नए रिश्तों को संभालने में इतनी बिजी हो जाती है कि अपनी जरूरतों और पसंद को पीछे छोड़ देती है। लेकिन याद रखिए, शादी का मतलब अपनी पहचान खो देना नहीं है। आपको एक नए परिवार का हिस्सा बनना है, लेकिन खुद को भुलाना नहीं है। इसलिए शादी के बाद कुछ बातें शुरू से ही समझना जरूरी है। आइए जानते हैं वे पांच जरूरी काम, जिन्हें आपको अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में ही कर लेना चाहिए।

पहले नए परिवार को समझें, फिर भरोसा करें शादी के बाद आप एक ऐसे घर में आती हैं, जहां का माहौल और लोगों की आदतें आपके लिए नई होती हैं। इसलिए शुरुआत में किसी के बारे में जल्दी राय ना बनाएं। पहले लोगों के बिहेवियर को समझें और देखें कि घर में फैसले कैसे लिए जाते हैं। साथ ही अपनी पसंद और नापसंद भी साफ रखें। हर बात पर चुप रहना जरूरी नहीं है। अपनी बाउंड्रीज शुरुआत से तय करें, ताकि आगे चलकर परेशानी ना हो।

हर मजाक पर मुस्कुराना जरूरी नहीं नए घर में लोग आपसे मजाक करेंगे, लेकिन हर मजाक अच्छा हो, यह जरूरी नहीं है। अगर कोई ऐसी बात कहता है जिससे आपको बुरा लगता है, तो उसे हंसकर टालने की आदत ना बनाएं। शांति से अपनी बात कहें। इसी तरह किसी का असहज करने वाला मैसेज आए, तो जवाब देना जरूरी नहीं है। आपका बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज भी सामने वाले को आपकी बाउंड्रीज समझाने के लिए काफी हैं।

घर के कामों की जिम्मेदारी पहले से तय करें शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें। आपके आने से पहले भी घर के लोग अपने काम संभाल रहे थे। इसलिए अपनी क्षमता और समय के हिसाब से ही जिम्मेदारियां लें। अगर आप नौकरी करती हैं तो घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाएं। अपने पति से भी घर के कामों में सहयोग करने की बात करें। याद रखें, सबको खुश करने के चक्कर में खुद को थकाना समझदारी नहीं है।

पत्नी बनने के बाद अपनी पहचान ना भूलें शादी के बाद आप किसी की पत्नी जरूर बनती हैं, लेकिन आपकी अपनी पहचान भी है। पति की तरह पत्नी की भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए रिश्ते में हर बार सिर्फ आपसे समझौते की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अगर आपको लगे कि आपकी बातों और जरूरतों को महत्व नहीं मिल रहा है, तो पति से खुलकर बात करें। बिना झगड़े और चुप्पी के अपनी उम्मीदें साफ रखें।