मां-बाप भी नहीं बताएंगे शादी से जुड़ी ये 5 बातें, नई बहू बनने वाली हैं तो पहले जरूर जान लें
Relationship Tips: शादी होने वाली है, तो ये बातें आपको जरूर जान लेनी चाहिए। शादी की शुरुआत में ही ये काम कर लेंगी तो आगे भविष्य में तकलीफ नहीं होगी। हेल्दी मैरिड लाइफ के लिए इन्हें अपनाना बहुत जरूरी है।
शादी एक नई जिंदगी की शुरुआत है। इसके साथ नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां और एक नया माहौल भी मिलता है। खासकर जब कोई लड़की शादी के बाद अपने घर से निकलकर एक नए परिवार में जाती है, तो उसे कई तरह के बदलावों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान वह अक्सर सबको खुश रखने और नए रिश्तों को संभालने में इतनी बिजी हो जाती है कि अपनी जरूरतों और पसंद को पीछे छोड़ देती है। लेकिन याद रखिए, शादी का मतलब अपनी पहचान खो देना नहीं है। आपको एक नए परिवार का हिस्सा बनना है, लेकिन खुद को भुलाना नहीं है। इसलिए शादी के बाद कुछ बातें शुरू से ही समझना जरूरी है। आइए जानते हैं वे पांच जरूरी काम, जिन्हें आपको अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में ही कर लेना चाहिए।
पहले नए परिवार को समझें, फिर भरोसा करें
शादी के बाद आप एक ऐसे घर में आती हैं, जहां का माहौल और लोगों की आदतें आपके लिए नई होती हैं। इसलिए शुरुआत में किसी के बारे में जल्दी राय ना बनाएं। पहले लोगों के बिहेवियर को समझें और देखें कि घर में फैसले कैसे लिए जाते हैं। साथ ही अपनी पसंद और नापसंद भी साफ रखें। हर बात पर चुप रहना जरूरी नहीं है। अपनी बाउंड्रीज शुरुआत से तय करें, ताकि आगे चलकर परेशानी ना हो।
हर मजाक पर मुस्कुराना जरूरी नहीं
नए घर में लोग आपसे मजाक करेंगे, लेकिन हर मजाक अच्छा हो, यह जरूरी नहीं है। अगर कोई ऐसी बात कहता है जिससे आपको बुरा लगता है, तो उसे हंसकर टालने की आदत ना बनाएं। शांति से अपनी बात कहें। इसी तरह किसी का असहज करने वाला मैसेज आए, तो जवाब देना जरूरी नहीं है। आपका बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज भी सामने वाले को आपकी बाउंड्रीज समझाने के लिए काफी हैं।
घर के कामों की जिम्मेदारी पहले से तय करें
शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें। आपके आने से पहले भी घर के लोग अपने काम संभाल रहे थे। इसलिए अपनी क्षमता और समय के हिसाब से ही जिम्मेदारियां लें। अगर आप नौकरी करती हैं तो घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाएं। अपने पति से भी घर के कामों में सहयोग करने की बात करें। याद रखें, सबको खुश करने के चक्कर में खुद को थकाना समझदारी नहीं है।
पत्नी बनने के बाद अपनी पहचान ना भूलें
शादी के बाद आप किसी की पत्नी जरूर बनती हैं, लेकिन आपकी अपनी पहचान भी है। पति की तरह पत्नी की भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए रिश्ते में हर बार सिर्फ आपसे समझौते की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अगर आपको लगे कि आपकी बातों और जरूरतों को महत्व नहीं मिल रहा है, तो पति से खुलकर बात करें। बिना झगड़े और चुप्पी के अपनी उम्मीदें साफ रखें।
अपने पैसे और ज्वैलरी अपने नाम पर सुरक्षित रखें
शादी के बाद अपनी आर्थिक आजादी से समझौता ना करें। अगर आप कमाती हैं, तो अपनी सेविंग और निवेश अपने नाम पर रखें। अपनी ज्वेलरी और जरूरी कागजात भी सुरक्षित रखें। पति के साथ जॉइंट अकाउंट हो सकता है, लेकिन अपना अलग बैंक अकाउंट भी बनाए रखें। याद रखें, मुश्किल समय में आपकी बचत आपका बड़ा सहारा बन सकती है। इसलिए पैसों से जुड़े फैसलों की जानकारी हमेशा खुद रखें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन