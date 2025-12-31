Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपNew year 2026 resolutions ideas for couples in india in hindi
New year 2026 Couple Resolutions: नए साल पर पार्टनर संग करें ये वादे, रिश्ता बनेगा मजबूत और प्यारा

संक्षेप:

Happy New year 2026 Couple Resolutions: नए साल पर अपने प्रेमी या फिर पति संग कुछ वादों की गांठ जरूर बांध लीजिए। इससे आपका रिश्ता मजबूत और प्यारा हो जाएगा। चलिए बताते हैं कौन से प्रॉमिस आपको कर लेने चाहिए।

Dec 31, 2025 08:33 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
नए साल की शुरुआत हंसी-खुशी और अच्छे मन से हो, तो हर रिश्ता बढ़िया और परफेक्ट बना रहेगा। साल 2025 आपका कैसा भी बीत गया हो लेकिन कोशिश करें कि साल 2026 अच्छे तरीके से जिएं। समय का कोई भरोसा नहीं है और जिंदगी काफी छोटी है, ऐसे में लाइफ को लड़-झगड़कर बिताने के बजाय खुशी से जिएं। अगर आप पार्टनर संग बीते साल लड़ते-झगड़ते रहे हैं, तो 2026 की शुरुआत में ही कुछ रेजोल्यूशन लें। इन वादों के साथ आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। ज्यादातर लोग फिटनेस, डेली लाइफ रूटीन, करियर को लेकर रेजोल्यूशन तय करते हैं लेकिन आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ संकल्प लें।

1- कम्यूनिकेशन है जरूरी

अगर आप दोनों के बीच कोई भी मनमुटाव, लड़ाई या फिर अन्य चीजें हुई हैं, तो बात जरूर करें। ज्यादातर कपल लड़ाई के बाद मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, ऐसे में बात खत्म होने के बजाय बढ़ जाती है। वैसे भी आजकल रिश्तों से बातचीत गायब हो गई है लोग सोशल मीडिया पर रील्स भेजकर अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं। ऐसे समय में आप दोनों हर चीज पर बात करने का वादा करें।

2- झगड़ा सॉल्व करेंगे

अगर किसी बात पर बहस-लड़ाई हो गई है, तो उसे बिना सॉल्व किए नहीं सोएंगे। अक्सर कपल लड़ाई होने के बाद झगड़े के साथ ही सो जाते हैं, फिर वो लड़ाई अगले दिन तक रहती है। अगर कोई बात हुई है, तो उस पर बात कर उसे खत्म करने का वादा करें।

couples

3- क्वालिटी टाइम

2026 में रेजोल्यूशन लें कि आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। ये क्वालिटी टाइम आपका बिना फोन वाला होना चाहिए। जैसे आप ये तय करें कि हर दिन सिर्फ 1 घंटा आप दोनों बिना फोन के साथ रहेंगे और अपनी बात करेंगे।

4- सम्मान और प्यार

आप रेजोल्यूशन में एक दूसरे को सम्मान और प्यार देने का वादा करें। अक्सर हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं या फिर प्यार जताना भूल जाते हैं। साल 2026 में ये गलती न करें और एक दूसरे को प्यार से ट्रीट करें। इससे आपका बॉन्ग स्ट्रॉन्ग होगा।

5- घूमने की प्लानिंग

2026 के लिए आप ट्रिप प्लानिंग का वादा भी करें। कहते हैं घूमने से मन शांत होता है और रिश्ता मजबूत। आप दोनों हर 2 महीने में 1 बार घूमने का प्लान कर सकते हैं। हर बार नई और अपनी पसंद की जगह चुनें। ट्रिप और बजट प्लानिंग करें।

6- ग्रोथ और इंटीमेसी पर फोकस

ज्यादातर कपल्स के बीच आजकल इसी बात पर लड़ाई है कि वह अपना पर्सनल ग्रोथ देख रहे हैं। आप खुद के साथ पार्टनर की ग्रोथ पर भी ध्यान दें। इसके अलावा इस साल इंटीमेसी-रोमांस पर भी ध्यान देने का वादा करें। रिसर्च के अनुसार, ज्यादातर कपल्स के बीच रोमांस-सेक्स गायब हो चुका है और ये भी एक कारण है लड़ाई बढ़ने का।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
