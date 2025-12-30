Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपNew Year 2026 How to Plan a Budget Friendly Club like Party at Home
New Year Party at Home: क्लब जैसा माहौल घर पर, 1000 रुपये में ऐसे प्लान करें न्यू ईयर पार्टी!

New Year Party at Home: क्लब जैसा माहौल घर पर, 1000 रुपये में ऐसे प्लान करें न्यू ईयर पार्टी!

संक्षेप:

अगर आपका बजट सिर्फ 1000 रुपए भी है, तो घर में ही आप एकदम क्लब वाला माहौल तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं या बजट थोड़ा टाइट है, तो फिक्र नॉट, बस थोड़ी सी प्लानिंग कीजिए और 1000 में नए साल का जश्न शानदार मनाइए।

Dec 30, 2025 05:14 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साल की शुरुआत जैसी हो, कहते हैं पूरा साल फिर वैसा ही जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो नहीं पता लेकिन एक बात तो है कि साल का स्वागत जरा शानदार तरीके से होना ही चाहिए। कई लोग दोस्तों के साथ महंगी पार्टीज करते हैं, क्लब्स में जाते हैं, ट्रिप प्लान करते हैं। लेकिन अगर बजट इसकी इजाजत ना दे, तो क्या न्यू ईयर शानदार नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, अगर आपका बजट सिर्फ 1000 रुपए भी है, तो घर में ही आप एकदम क्लब वाला माहौल तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं या बजट थोड़ा टाइट है, तो फिक्र नॉट, बस थोड़ी सी प्लानिंग कीजिए और 1000 में नए साल का जश्न शानदार मनाइए। आइए देखते हैं कैसे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लाइटिंग और म्यूजिक से सेट करें क्लब वाली वाइब

घर पर ही क्लब वाली वाइब चाहिए, तो अपनी दिवाली पर लाइट्स निकालिए और घर को थोड़ा सा फेस्टिव लुक दे डालिए। बजट में ही आपको डिस्को बल्ब्स और LED लाइट्स मिल जाएंगी। इन्हें दीवार के कॉर्नर्स, पर्दों और टीवी यूनिट्स के पास लगाएं। लाइटिंग थोड़ी डिम रखें, ताकि क्लब वाला माहौल सेट हो सके। अब आपके पास कोई स्पीकर हो तो मस्त पार्टी ट्रैक वाली प्लेलिस्ट तैयार रखिए। एक के बाद एक धांसू सॉन्ग बजेंगे, तो वाइब अपने आप बन जाएगी।

बजट में अरेंज हो जाएंगे स्नैक्स

पार्टी का मजा बिना खाने पीने के अधूरा है। अब 1000 रूपए सिर्फ स्नैक्स पर उड़ाने की जगह आप बजट में ही कुछ ऑप्शन चुन सकते हैं। मैगी, फ्रेंच फ्राइज, पकौड़े, पॉपकॉर्न, सैंडविच, चाट, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स कुछ ऐसे ऑप्शन हैं, जो कम बजट में तैयार हो जाते हैं और खाने में सभी को पसंद भी होते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐसे ऑप्शन मेन्यू में शामिल कर सकते हैं।

गेम और फन एक्टिविटीज से बढ़ाएं मजा

पार्टी में मजा सिर्फ नाचने-गाने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि कुछ फन एक्टिविटीज भी शामिल करें। ट्रुथ एंड डेयर, डंब शराड्स, अंताक्षरी, यूनो जैसे गेम्स और फन चैलेंज मजा दोगुना कर देंगे। ये गेम्स सभी को पसंद आते हैं और इनमें आपस में घुलने मिलने का भी अच्छा समय मिल जाता है। दोस्तों या फैमिली के साथ वाइव जमाने के लिए ये एकदम परफेक्ट रहेंगे।

साल के पहले दिन बनाएं ढेर सारी मेमोरीज

साल का पहला दिन यादगार रहे, इसके लिए कुछ स्पेशल चीजें भी प्लान कर सकते हैं। अब किसी भी पार्टी में फोटो सेशन तो होता ही है, तो क्यों ना आप एक DIY फोटो बूथ तैयार करें? किसी वॉल या कर्टेन पर फेयरी लाइट्स लगाएं, फनी कोट्स और प्रॉप्स लगाकर अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। इससे आपकी पार्टी एकदम इंस्टाग्राम वर्दी लगेगी।

एंड में रखें एक फील गुड मूमेंट

पार्टी को एंड शानदार और पॉजिटिव तरीके से करें। इसके लिए सभी मिलकर एक दूसरे के लिए एक एक पॉजिटिव बात जरूर कहें, अपनी शुभकामनाएं शेयर करें। चाहें तो नए साल को ले कर अपने अपने रेजोल्यूशन बात सकते हैं या फिर एक बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं। ये छोटी-छोटी सी चीजें पूरी वाइब बदलकर रख देती हैं। माहौल एकदम पॉजिटिव हो जाता है।

ये भी पढ़ें:क्रिसमस-न्यू ईयर पार्टी में क्या पहनें, कन्फ्यूज हैं? स्टाइलिस्ट से जानें
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
New Year

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।