लड़का कितना भी कमाता हो! अगर उसमें ये 1 आदत है तो भूलकर भी ना करें बेटी की शादी, बर्बाद हो जाएगी लाइफ

बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते समय सिर्फ लड़के की सैलरी पर ही गौर न करें, बल्कि उसका व्यवहार भी देखें। अगर आपको इसमें ये 1 आदत नजर आती है, तो भूलकर भी अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ ना करें, उसकी आगे की लाइफ खराब हो सकती है।

शादी केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का जुड़ाव होता है। ऐसे में सही जीवनसाथी चुनना बहुत जरूरी होता है, खासकर जब बात बेटी के भविष्य की हो। कई बार लोग केवल लड़के की कमाई या नौकरी को देखकर रिश्ता पक्का कर देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में स्वभाव और व्यवहार ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। अगर किसी व्यक्ति में गुस्सा जल्दी आ जाता है या वह छोटी-छोटी बातों पर अपना आपा खो देता है, तो यह आगे चलकर रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए शादी से पहले सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि उसके स्वभाव, सोच और व्यवहार को समझना जरूरी है ताकि बेटी को सुरक्षित और शांत जीवन मिल सके।

लड़के में ये 1 आदत हो तो कभी ना करें बेटी की शादी पैसा जीवन को आराम दे सकता है, लेकिन रिश्तों को संभालने के लिए समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी कमाई करता है, लेकिन उसका स्वभाव कठोर या गुस्सैल है तो घर का माहौल धीरे-धीरे तनावपूर्ण हो सकता है। बात-बात पर बेकाबू गुस्सा होना और सामने वाले को अपने इशारों पर नचाने की जिद (कंट्रोलिंग नेचर) एक ऐसी ही आदत है, जो भविष्य में रिश्ते को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। अगर किसी लड़के का नेचर इस तरह का है, तो अपनी बेटी को उसे सौंपने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए।

आखिर क्यों खतरनाक है ये आदत? अगर लड़का स्वभाव से काफी गुस्सैल है या अपना आपा खो देता है तो बहुत चांस है कि वो अपने पार्टनर को नीचा दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अगर कभी भी ऐसी स्थिति बनती हैं, जहाँ चीजें उसके अनुकूल ना हों तो वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। ऐसे लोग अपने पार्टनर को मेंटली तोड़ देते हैं। इनका कंट्रोलिंग नेचर ऐसा होता है, जहां ये अपने पार्टनर को अपनी मर्जी से सांस भी नहीं लेने देना चाहते। उनकी पार्टनर क्या पहनेगी, कहां जाएगी; इन्हें सब अपने हिसाब से चाहिए होता है। सबसे खतरनाक बात ये है कि जो इंसान खुद पर काबू नहीं कर पा रहा है, वो भविष्य में हिंसक भी हो सकता है।

शादी से पहले कैसे पहचानें लड़के का व्यवहार? शुरुआती मुलाकातों में किसी के असल व्यवहार का पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ छोटी-छोटी बातों पर गौर किया जाए तो आप काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। यहां आप ये 3 बातें नोटिस कर सकते हैं :

दूसरे के साथ उसका व्यवहार: किसी के असली नेचर का पता लगाना हो, तो उसका अपने आसपास वालों के साथ व्यवहार नोटिस करें। उदाहरण के लिए अगर आप लड़के से मिलने किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो देखें वो वहां के स्टाफ, वेटर, ड्राइवर या रोड पर मिलने वाले किसी भी इंसान से कैसे बात करता है। अगर इसके लहजे में बदतमीजी है तो समझ जाइए यही उसका असली व्यवहार है।

लड़की के साथ बहुत रोक-टोक करना: अगर शादी के पहले यानी कोर्टशिप पीरियड के दौरान ही लड़का आपकी बेटी से बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेव कर रहा है, तो एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। उसके कपड़े, दोस्त, फोन, पासवर्ड वगैरह को ले कर अगर वो गुस्सा या कंट्रोल दिखा रहा है; तो इस बिहेवियर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।