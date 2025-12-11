पति की ऑफिस पार्टी में पत्नी कभी न करें ये 5 गलतियां, घर लौटते ही दोनों के बीच में हो जाएगा कलेश

संक्षेप: पति के साथ उनकी ऑफिस पार्टी में जा रही हैं, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। कुछ गलतियां या बिहेवियर आपकी इमेज खराब कर सकता है और पति से आपका झगड़ा भी हो सकता है। चलिए बताते हैं ये गलतियां क्या हैं।

कई लोग अपने ऑफिस के कल्चर, लोगों और डेकोरम को काफी सीरियस लेकर रखते हैं। ऐसे में उन लोगों को किसी की भी रोक-टोक या कोई गलती पसंद नहीं आती। कई दफ्तरों में क्रिसमस-न्यू ईयर पार्टियां रखी जाती हैं, जिसमें पति के साथ पत्नी को भी इंवाइट किया जाता है। ऐसे में पति पहले ही वाइफ को वहां के तौर-तरीके समझाने में जुट जाते हैं। अगर आप भी पति की ऑफिस पार्टी में जाने का प्लान कर रही हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जो ध्यान में जरूर रखें। आपकी कुछ गलतियों को पति बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे और आप दोनों के बीच में ही बड़ा झगड़ा हो सकता है। चलिए बताते हैं ये गलतियां क्या हैं।

कलीग्स से बातचीत कुछ महिलाएं अपने पार्टनर को लेकर एक्स्ट्रा पजेसिव होती हैं, ऐसे में उनका किसी भी फीमेल कलीग्स के संग बात करना या हंसना-बोलना उन्हें रास नहीं आता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब आपके हस्बैंड ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उनकी सभी से बात होती होगी। आपको उन पर शक और रोक-टोक नहीं करनी है।

सेल्फ बिजी ऑफिस पार्टी में गई है, तो वहां खुद में ही व्यस्त न रहें। एन्जॉय करें और लोगों से मिलें-बात करें। ऐसा करने से आपके हस्बैंड को अच्छा लगेगा और उनके कलीग्स को भी आप से मिलकर खुशी होगी। वह आपको समझ पाएंगे और आप उन्हें।

हस्बैंड से गुस्सा किसी भी बात पर पति से बहस, गुस्सा या फिर मुंह फुलाकर न बैठें। जो भी बात हो आप बाद में घर जाकर सॉल्व करें। आप गुस्सा रहेंगी, तो पति का मूड ऑफ रहेगा। ऐसे में न आप एन्जॉय कर पाएंगी और न वो। ऑफिस के अन्य लोग भी ये बातें नोटिस कर लेते हैं।

हैवी मेकअप-अजीब ड्रेस ऑफिस पार्टी के हिसाब से सही और स्मार्ट ड्रेसिंग स्टाइल रखें। कई बार ऐसी पार्टी में हैवी मेकअप या अजीब ड्रेसिंग स्टाइल शर्मिंदगी महसूस करा देती है। ऐसे में आप भी असहज रहेंगी और आपके पति को भी अच्छा नहीं लगेगा।