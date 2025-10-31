33 साल के अनुभव वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रशांत की कपल्स को सलाह, मजबूत रिश्ते के होते हैं 4 सीक्रेट्स

संक्षेप: न्यूरोसर्जन डॉ. प्रशांत कटाकोल ने कपल्स को मजबूत रिश्ते बनाने का राज शेयर करते हुए चार ऐसे स्तंभों पर प्रकाश डाला जो किसी भी जोड़े को मुश्किल हालात से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं।

भागती-दौड़ती जिंदगी में कई बार आपसे कुछ ऐसे लोग टकरा जाते हैं, जिन्हें देखकर मन में बस यही फीलिंग और शब्द आते हैं कि 'मेड फॉर ईच अदर कपल'। ऐसे जोड़े सिर्फ एक-दूसरे के लिए बने हुए होते हैं और लोग उन्हें आदर्श जोड़ी कहते हैं। ऐसे कपल्स के बीच एक दूसरे के साथ गहरा तालमेल होता है, मानो वे एक-दूसरे के लिए ही बने हों। लेकिन आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में ज्यादातर कपल्स एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। नतीजा, रोज-रोज के झगड़े, बढ़ते तलाक के मामले या फिर बच्चों और परिवार के लिए शादीशुदा जिंदगी से समझौता। अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में खोया प्यार और विश्वास दोबारा पाना चाहते हैं तो न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रशांत काटाकोल की इन 4 बातों पर जरूर गौर करें। बता दें, 33 साल से भी ज्यादा का अनुभव रखने वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रशांत काटाकोल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके कपल्स की इस कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हुए उसके लिए जिम्मेदार कारण बताए हैं। डॉक्टर प्रशांत कहते हैं कि एक स्वस्थ, लंबे समय तक चलने वाला और मजबूत रिश्ते का राज रिलेशनशिप से जुड़े 4 स्तंभ हैं।

डॉक्टर प्रशांत काटाकोल कहते हैं कि कई बार कपल्स के बीच अच्छी बातचीत,केमिस्ट्री और दोस्ती होने के बावजूद भी लोग अपने पार्टनर के साथ खुश रहने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अपनी पोस्ट को शेयर करते हुए, डॉ. काटाकोल ने सवाल किया कि 'क्या आपको लगता है कि आपका रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा है? अगर हां तो मैं डॉ. काटाकोल हूं, एक न्यूरोसर्जन जो आपके स्वास्थ्य और खुशी पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मजबूत रिश्ते के चार प्रमुख स्तंभों को समझाने में मदद कर सकता हूं। ऐसा कहते हुए न्यूरोसर्जन डॉ. प्रशांत कटाकोल ने कपल्स को मजबूत रिश्ते बनाने का राज शेयर करते हुए चार ऐसे स्तंभों पर प्रकाश डाला जो किसी भी जोड़े को मुश्किल हालात से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं।

क्या हैं मजबूत रिश्ते के वो 4 जादुई स्तंभ पोस्ट शेयर करते हुए, डॉ. काटाकोल ने इस बात पर जोर दिया कि हर रिश्ता चार स्तंभों पर टिका होता है- प्यार, सम्मान, विश्वास और आजादी। उन्होंने कपल्स से आगाह किया, 'अगर इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर पड़ जाए, तो रिश्ता टूटने लगता है। मजबूत दिल और दिमाग मजबूत रिश्ता बनाते हैं। आइए जानते हैं रिलेशनशिप से जुड़े ये चार स्तंभ कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपका रिश्ता मज़बूत बना रहे।

प्रेम डॉ. कटाकोल के अनुसार, प्रेम किसी भी रिश्ते की शुरुआत का भावनात्मक आधार होता है।

आपसी सम्मान जबकि न्यूरोसर्जन ने बताया कि आपसी सम्मान ही वह ईंधन है जो इसे सुचारु रूप से चलाता है।

विश्वास तीसरा, सीक्रेट विश्वास है, न्यूरोसर्जन ने कहा कि विश्वास ही रिश्ते को पनपने के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

स्वतंत्रता अंत में, स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को रिश्ते में विकसित होने का अवसर देती है।