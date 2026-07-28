एक्टर विक्रांत मैसी ने बताए सफल शादी के 2 गोल्डन रूल, साल के 350 दिन करना होगा ये काम
मुसाफिर कैफे फेम एक्टर विक्रांत मैसी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सफल शादी के कुछ नियम बताए हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर सफल शादी और बेशुमार प्यार के लिए विक्रांत-शीतल क्या फॉर्मूला अपनाते हैं।
मुसाफिर कैफ में एक्टर विक्रांत मैसी ने दमदार काम किया है और चंदर के किरदार के जरिए एक बार फिर से सभी का दिल जीत लिया। आज हम विक्रांत के करियर या फिल्मों के बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बात करेंगे। विक्रांत ने हाल ही में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में शादी को सफल बनाने के लिए 2 जरूरी नियम बताए हैं। उनका कहना है कि अगर आपको शादी को सफल बनाना है और चाहते हैं कि पति-पत्नी के बीच हमेशा प्यार बना रहे तो आपको 2 आदतें अपनानी होंगी।
विक्रांत की लाइफ पार्टनर हैं शीतल
एक्टर विक्रांत मैसी ने साल 2022 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शीतल ठाकुर से शादी रचाई थी। एक्टर कई बार बता चुके हैं कि एक जैसे संस्कार और सोच होने की वजह से हमने एक दूसरे को चुना था। अब कपल का एक प्यारा सा बेटा भी है, जिसका नाम वरदान है। विक्रांत-शीतल इतने सालों बाद भी बिल्कुल नहीं बदले हैं और दोनों के बीच बेशुमार प्यार बना हुआ है। इसके पीछे उनके कुछ रूल्स हैं।
सफल शादी के लिए जरूरी है ये 2 नियम
विक्रांत मैसी ने इंटरव्यू में बताया कि शादी के बाद उन्होंने और शीतल ने कुछ फैसले लिए और कुछ नियम भी बनाए थे। उन दोनों का मानना था कि बिना रूल्स के शादी लंबी नहीं टिकेगी और कभी न कभी आपस में मतभेद हो सकता है। तो उन्होंने 2 आदतों पर ध्यान दिया और इसी से उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनी हुई है।
पहला नियम- लड़ाई के बाद भी रहना होगा नॉर्मल
- अक्सर कपल्स के बीच ऐसा होता है कि रात में लड़ाई हुई, तो गुस्से में सो गए। फिर अगली सुबह वही गुस्सा या लड़ाई बनी रहती है। कई बार लड़ाई करीब 3-4 दिन तक चलती है, ऐसे में दोनों के मन में गुस्सा बना रहता है। विक्रांत-शीतल अगर किसी बात पर झगड़ते हैं, तब भी अगली सुबह प्यार से गुड मॉर्निंग करते हैं, हग करते हैं और फिर नॉर्मल तरीके से रहने लगते हैं। इस तरह से पुरानी बात चाहे जो भी रही हो उसका असर अगले दिन पर नहीं पड़ता। विक्रांत ने कहा कि भले ही मन में कुछ बात रह गई हो लेकिन अगले दिन नॉर्मल बिहेव करना है, फिर आराम से बैठकर हम बाद में बाद कर लेते हैं।
दूसरा नियम- 350 दिन करना होगा ये काम
- विक्रांत ने बताया कि ये नियम शीतल ने बनाया है और उनका कहना है कि साल के करीब 365 दिनों में से 350 दिन हमें खुश और बिना लड़ाई किए रहना है। फिर जो 15 दिन बचेंगे उसमें जैसे-तैसे मैनेज कर लिया जाएगा। अगर आप साल 350 दिन खुशी से निकाल लेते हैं, तो 15 दिनों की लड़ाई या गुस्सा रिश्ते पर हावी नहीं होगा। ऐसे आपस में प्यार बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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