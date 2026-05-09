मदर्स डे पर मां को भेजें मजेदार नोकझोंक वाली शायरियां, चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान
मदर्स डे पर मां को हंसाने और खुश करने के लिए मजेदार शायरियां भेजना एक शानदार तरीका हो सकता है। यहां पढ़िए मस्ती-मजाक से भरी Mother’s Day Shayari, जो उनके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी।
Mother’s Day 2026 Fun Banter Shayari: मदर्स डे मां के प्यार और त्याग को सेलिब्रेट करने का खास दिन होता है। इस दिन लोग अपनी मां को गिफ्ट, कार्ड और प्यारे मैसेज देकर उन्हें स्पेशल महसूस कराते हैं। लेकिन अगर आपकी मां को हंसी-मजाक पसंद है, तो इस बार उन्हें कुछ मजेदार और नोकझोंक वाली शायरियां भेजकर भी खुश किया जा सकता है।
फनी शायरियां रिश्तों में प्यार के साथ हंसी का तड़का लगा देती है। ये शायरियां मां-बच्चों की रोजमर्रा की मजेदार बातों को मजाकिया अंदाज में दिखाती हैं, जिन्हें पढ़कर कोई भी मुस्कुरा उठे।
1.
मां की डांट भी बड़ी कमाल होती है,
हर गलती पर उनकी नजर बेहिसाब होती है।
फोन छुपा लो चाहे कहीं भी जाकर,
मां की आंखें फिर भी सीसीटीवी कैमरा होती हैं।
2.
मां कहती हैं जल्दी सो जाया करो,
मोबाइल कम चलाया करो।
अब उन्हें कौन समझाए,
रात में ही तो memes आते हैं।
3.
जब भी जेब खाली होती है,
मां सबसे पहले याद आती है।
और जब पैसा मिल जाए,
तो दोस्तों की टोली नजर आती है।
4.
मां की एक आवाज ही काफी है,
पूरे घर में सन्नाटा कराने के लिए।
बाकी Google और Alexa तो
बस टाइमपास के लिए हैं।
5.
मां का प्यार भी WiFi जैसा होता है,
दिखता नहीं लेकिन हर जगह चलता है।
और गुस्सा ऐसा कि
नेटवर्क तुरंत बंद हो जाए।
6.
मम्मी बोलीं खाना खा लो,
मैं बोला अभी नहीं।
5 मिनट बाद फिर वही आवाज आई,
अब तो डर के मारे खाना पड़ ही गया।
7.
मां की डांट में भी प्यार होता है,
हर बात में एक विचार होता है।
और अगर मां चुप हो जाएं,
तो समझ लो बड़ा खतरा तैयार होता है।
8.
मां के हाथ का खाना सबसे खास होता है,
लेकिन बर्तन धोने का नाम आते ही
हर बच्चा गायब हो जाता है।
9.
मां हमेशा कहती हैं,
'फोन छोड़कर थोड़ा पढ़ भी लिया करो।'
लेकिन फिर खुद ही रिश्तेदारों के WhatsApp वीडियो भेज देती हैं।
10.
मां का गुस्सा भी बड़ा प्यारा होता है,
डांटते वक्त भी 'खाना खा लेना' याद रहता है।
11.
मां के बिना घर सूना लगता है,
और मां के सामने मोबाइल चलाना
सबसे बड़ा खतरा लगता है।
12.
मम्मी की नजर इतनी तेज होती है,
कि छुपाकर रखे स्नैक्स भी मिल जाते हैं।
हंसी-मजाक भी है जरूरी! मदर्स डे सिर्फ इमोशनल मैसेज भेजने का दिन नहीं है। मां के चेहरे पर मुस्कान लाना भी उतना ही जरूरी है। मस्ती-मजाक से भरी शायरियां रिश्ते में प्यार और हंसी दोनों जोड़ देती हैं। इस मदर्स डे अपनी मां को ये मजेदार शायरियां भेजें और उनके दिन को और खास बनाएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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