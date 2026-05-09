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मदर्स डे पर मां को भेजें मजेदार नोकझोंक वाली शायरियां, चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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मदर्स डे पर मां को हंसाने और खुश करने के लिए मजेदार शायरियां भेजना एक शानदार तरीका हो सकता है। यहां पढ़िए मस्ती-मजाक से भरी Mother’s Day Shayari, जो उनके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी।

मदर्स डे पर मां को भेजें मजेदार नोकझोंक वाली शायरियां, चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

Mother’s Day 2026 Fun Banter Shayari: मदर्स डे मां के प्यार और त्याग को सेलिब्रेट करने का खास दिन होता है। इस दिन लोग अपनी मां को गिफ्ट, कार्ड और प्यारे मैसेज देकर उन्हें स्पेशल महसूस कराते हैं। लेकिन अगर आपकी मां को हंसी-मजाक पसंद है, तो इस बार उन्हें कुछ मजेदार और नोकझोंक वाली शायरियां भेजकर भी खुश किया जा सकता है।

फनी शायरियां रिश्तों में प्यार के साथ हंसी का तड़का लगा देती है। ये शायरियां मां-बच्चों की रोजमर्रा की मजेदार बातों को मजाकिया अंदाज में दिखाती हैं, जिन्हें पढ़कर कोई भी मुस्कुरा उठे।

1.

मां की डांट भी बड़ी कमाल होती है,

हर गलती पर उनकी नजर बेहिसाब होती है।

फोन छुपा लो चाहे कहीं भी जाकर,

मां की आंखें फिर भी सीसीटीवी कैमरा होती हैं।

2.

मां कहती हैं जल्दी सो जाया करो,

मोबाइल कम चलाया करो।

अब उन्हें कौन समझाए,

रात में ही तो memes आते हैं।

ये भी पढ़ें:Mother's Day: मदर्स डे पर इमोशनल नहीं, इस बार भेजें फनी मैसेज

3.

जब भी जेब खाली होती है,

मां सबसे पहले याद आती है।

और जब पैसा मिल जाए,

तो दोस्तों की टोली नजर आती है।

4.

मां की एक आवाज ही काफी है,

पूरे घर में सन्नाटा कराने के लिए।

बाकी Google और Alexa तो

बस टाइमपास के लिए हैं।

5.

मां का प्यार भी WiFi जैसा होता है,

दिखता नहीं लेकिन हर जगह चलता है।

और गुस्सा ऐसा कि

नेटवर्क तुरंत बंद हो जाए।

6.

मम्मी बोलीं खाना खा लो,

मैं बोला अभी नहीं।

5 मिनट बाद फिर वही आवाज आई,

अब तो डर के मारे खाना पड़ ही गया।

7.

मां की डांट में भी प्यार होता है,

हर बात में एक विचार होता है।

और अगर मां चुप हो जाएं,

तो समझ लो बड़ा खतरा तैयार होता है।

ये भी पढ़ें:Shayari in Hindi: गर्मी का हाल बयां करती 15 शानदार हिंदी शायरियां

8.

मां के हाथ का खाना सबसे खास होता है,

लेकिन बर्तन धोने का नाम आते ही

हर बच्चा गायब हो जाता है।

9.

मां हमेशा कहती हैं,

'फोन छोड़कर थोड़ा पढ़ भी लिया करो।'

लेकिन फिर खुद ही रिश्तेदारों के WhatsApp वीडियो भेज देती हैं।

10.

मां का गुस्सा भी बड़ा प्यारा होता है,

डांटते वक्त भी 'खाना खा लेना' याद रहता है।

11.

मां के बिना घर सूना लगता है,

और मां के सामने मोबाइल चलाना

सबसे बड़ा खतरा लगता है।

12.

मम्मी की नजर इतनी तेज होती है,

कि छुपाकर रखे स्नैक्स भी मिल जाते हैं।

ये भी पढ़ें:मां के लिए 15+ बेस्ट शायरी, मैसेज भेजने के लिये यहां से चुनें

हंसी-मजाक भी है जरूरी! मदर्स डे सिर्फ इमोशनल मैसेज भेजने का दिन नहीं है। मां के चेहरे पर मुस्कान लाना भी उतना ही जरूरी है। मस्ती-मजाक से भरी शायरियां रिश्ते में प्यार और हंसी दोनों जोड़ देती हैं। इस मदर्स डे अपनी मां को ये मजेदार शायरियां भेजें और उनके दिन को और खास बनाएं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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