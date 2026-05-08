Mother's Day: मदर्स डे पर मां को भेजें ये फनी मैसेज, हंसते-हंसते हो जाएंगी लोटपोट
मदर्स डे पर मां को खास महसूस कराने के लिए Funny और sarcastic messages भेजना एक मजेदार तरीका हो सकता है। यहां पढ़िए कुछ ऐसे मजेदार मैसेज, जिन्हें पढ़कर आपकी मां भी मुस्कुरा उठेंगी।
मदर्स डे मां के प्यार, त्याग और देखभाल को सेलिब्रेट करने का दिन होता है। इस दिन लोग अपनी मां को गिफ्ट, कार्ड और प्यारे मैसेज भेजकर उन्हें स्पेशल महसूस कराते हैं। लेकिन हर बार इमोशनल मैसेज भेजना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी थोड़ा मजाक और फनी अंदाज भी रिश्ते को और खास बना देता है।
अगर आपकी मां भी मजेदार बातें पसंद करती हैं, तो इस मदर्स डे उन्हें कुछ funny और sarcastic मैसेजेस भेजकर हंसाने की कोशिश जरूर करें। ये मैसेज पढ़कर उनकी हंसी नहीं रुकेगी।
Funny and Sarcastic Mother’s Day Messages
1.
मां, आपने मुझे बचपन से बहुत कुछ सिखाया…
बस सुबह जल्दी उठना आज तक नहीं सीख पाया।
Happy Mother’s Day!
2.
Dear Mom,
आप सही थीं… हर बार।
लेकिन ये बात मैं आज भी मानने को तैयार नहीं हूं।
3.
मां, आपकी डांट के बिना घर इतना शांत लगता है कि डर लगने लगता है।
Happy Mother’s Day!
4.
आप दुनिया की सबसे अच्छी मां हैं…
क्योंकि आपने मेरे जैसे बच्चे को संभाल लिया।
5.
मां का WiFi सबसे तेज होता है।
बिना बोले ही सब पता चल जाता है।
6.
Happy Mother’s Day उस इंसान को…
जो आज भी फोन उठाते ही पूछती हैं, 'खा लिया?'
7.
मां, अगर patience का कोई अवॉर्ड होता,
तो आप मुझे पालने के लिए जरूर जीत जातीं।
8.
आपकी एक आवाज सुनते ही आज भी डर लग जाता है।
मां का power level अलग ही होता है।
9.
मां, आपने बचपन में कहा था कि मोबाइल कम चलाओ।
अब पूरा दिन वही बात WhatsApp पर भेजती रहती हैं।
10.
घर में सबसे बड़ा सुपरहीरो कौन?
जो बिना आराम किए सबका काम करे — मां।
11.
मां, आपके हाथ का खाना और आपकी डांट…
दोनों की आदत कभी नहीं जाती।
12.
Happy Mother’s Day उस मां को…
जो हर चीज की जगह जानती हैं, सिवाय अपनी चश्मे की।
13.
मां, आप हमेशा कहती थीं 'जब खुद कमाओगे तब समझोगे।'
अब समझ आ गया… और डर भी।
मदर्स डे पर मां को कैसे करें स्पेशल महसूस?
- उनके साथ समय बिताएं
- उनकी पसंद का खाना बनाएं
- छोटा सा गिफ्ट दें
- पुरानी यादों की बातें करें
- दिल से Thank You बोलें
मुस्कुराहट के लिए! मदर्स डे सिर्फ गिफ्ट देने का नहीं, बल्कि मां के चेहरे पर मुस्कान लाने का दिन है। Funny और sarcastic messages रिश्ते में प्यार और हंसी दोनों जोड़ देते हैं। इस मदर्स डे अपनी मां को ये मजेदार मैसेज भेजें और उनके दिन को और खास बनाएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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