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Good Morning Wishes: सोमवार को मम्मी-पापा, भैया-दीदी को भेजें शिवजी से प्रेरित 10 खास गुड मॉर्निंग मैसेज

Mar 16, 2026 06:56 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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Good Morning Wishes: सोमवार का दिन हर किसी के लिए हफ्ते की नई शुरुआत का दिन होता है, जिसमें सभी को भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर काम की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसे में अपने माता-पिता, भाई-बहन को चुनिंदा गुड मॉर्निंग संदेश भेजें।

Good Morning Wishes: सोमवार को मम्मी-पापा, भैया-दीदी को भेजें शिवजी से प्रेरित 10 खास गुड मॉर्निंग मैसेज

हिंदू धर्म में हर दिन का खास महत्व है और प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता का समर्पित है। जैसे सोमवार का दिन भगवान शिव के लिए खास माना जाता है और इस दिन लोग भोलेनाथ को जल देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मंडे का दिन हफ्ते की नई शुरुआत भी माना जाता है, जिसमें लोग फिर से हफ्ते भर के लिए काम या पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। मंडे की सुबह को खास बनाने के लिए आप अपनी मम्मी-पापा, भैया-दीदी को भगवान शिव से प्रेरित खास गुड मॉर्निंग मैजेस भेज सकते हैं। हम आपको कुछ चुनिंदा शुभकामनाएं संदेश बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप अपनों के साथ शेयर करें।

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1- हर सुबह भगवान शिव का नाम लेने से दिन शुभ हो जाता है।

भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में शांति, शक्ति और सफलता बनी रहे।

ॐ नमः शिवाय। सुप्रभात।

2- जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो, उसके जीवन से हर दुख दूर हो जाता है।

आज का दिन आपके लिए नई खुशियां और नई ऊर्जा लेकर आए।

हर हर महादेव, सुप्रभात।

3- भगवान शिव का स्मरण मन को शांति और आत्मा को शक्ति देता है।

महादेव की कृपा से आपका दिन मंगलमय और सफल हो।

सुप्रभात।

4- महादेव की भक्ति जीवन को सही राह दिखाती है।

आज का दिन शिव की कृपा से खुशियों और सकारात्मकता से भरा रहे।

ॐ नमः शिवाय, गुड मॉर्निंग।

5- भोलेनाथ की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है।

आपका आज का दिन भी सुख, शांति और सफलता से भर जाए।

हर हर महादेव, सुप्रभात।

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6- सुबह की शुरुआत अगर शिव के नाम से हो जाए,

तो पूरा दिन ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाता है।

ॐ नमः शिवाय। शुभ प्रभात।

7- भोलेनाथ सिखाते हैं कि सादगी और सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है।

आज का दिन आपके लिए नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आए।

सुप्रभात।

8- महादेव की भक्ति से मन शांत और जीवन सफल हो जाता है।

भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करें।

हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग।

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9- जब शिव साथ हों तो डर किस बात का।

भोलेनाथ की कृपा से आपका हर दिन खुशियों से भरा रहे।

सुप्रभात।

10- भगवान शिव की कृपा से हर दिन नई शुरुआत का अवसर मिलता है।

आज का दिन भी आपके जीवन में सुख और सफलता लेकर आए।

ॐ नमः शिवाय, सुप्रभात।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


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