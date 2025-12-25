Merry Christmas 2025: क्रिसमस के मौके पर लगाएं इन टॉप 12 शायरी में से स्टेटस, अपनों को भेजें विशेज

संक्षेप: Merry Christmas 2025 Wishes: क्रिसमस की धूम में अपनों को भेजनी है शुभकामनाएं या फिर लगाना है सोशल मीडिया पर स्टेटस। इन टॉप 12 शायरी में से एक को चुनें। स्टेटस या मैसेज के जरिए अपने जानने वाले और करीबियों को दें क्रिसमस के मौके पर खुशियों भरी शुभकामनाएं।

Dec 25, 2025 12:37 pm IST

25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। प्रभु यीशु के जन्मदिवस के मौके को बड़ी ही धूमधाम से दुनियाभर में मनाया जाता है। मार्केट में क्रिसमस की धूम रहती है। क्रिसमस ट्री से लेकर लाइटिंग, केक, डेजर्ट और बच्चों के लिए गिफ्ट्स त्योहार को खास बना देता है। अगर आप भी बाकी त्योहारों की तरह ही क्रिसमस के मौके पर स्टेटस लगाना चाहते हैं या फिर अपनों को विशेज भेजना चाहते हैं तो इन टॉप 12 शायरी में से एक चुन सकती हैं।

Merry Christmas Shayari In Hindi 1) आया सांता आया लेकर खुशियां हज़ार,

बच्चों के लिए गिफ्ट्स और ढेर सारा प्यार,

हो जाये खुशियों की आप सब पर बहार,

मुबारक हो आपको क्रिसमस का त्योहार

2) क्रिसमस का ये प्यारा त्योहार

आपके जीवन में लाये खुशियां हजार

देखो सांता क्लॉस आये हैं आपके द्वार

हमारी ओर से शुभकामनायें करें स्वीकार

हैप्पी क्रिसमस 3) देखो चांद ने अपनी चांदनी कितनी प्यारी बिखेरी है

और सब तारों ने मिलकर आसमां को सजाया है

इस दुनिया में लेकर तोहफा अमन और प्यार का

देखो स्वर्ग से एक फरिश्ता आया है

क्रिसमस की शुभकामनायें 4) आपके जीवन में क्रिसमस आये बनके उजाला

और खुल जाए आपकी जिंदगी की किस्मत का ताला

आप पर हमेशा रहे मेहरबान ऊपर वाला

यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला

Merry Christmas 5) आया है क्रिसमस का त्योहार

चलो मनायें जमकर इस बार

देते हैं आपको ढेर सारी बधाई

खत्म करो आज सारी लड़ाई

Merry Christmas 6) लो आ गया जिसका था इंतजार

सब मिल के बोलो मेरे यार

दिसंबर में लाया क्रिस्मस बहार

मुबारक हो तुम को क्रिसमस मेरे यार

Merry Christmas 7) देवदूत बनके कोई आयेगा

सारी खुशियां तुम्हारी पूरी कर जायेगा

क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर

तोहफे खुशियों के दे जायेगा

मैरी क्रिसमस 8) खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते

सदा खुशियों से भरे हों तेरे जीवन के रास्ते

हंसी तेरे चेहरे पर रहे इस तरह

खुशबू फूल का साथ निभाती हैं जिस तरह

Happy Christmas 9) आपकी आंखों में सजे हों जो भी सपने

और दिल में छुपी हों जो भी अभिलाषाएं

ये क्रिसमस का पर्व उन्हें सच कर जाये

आपके लिए हैं हमारी यही शुभकामनायें

Merry Christmas 10) लो आ गयी मस्ती की बहार

मांगो क्या चाहिए उपहार

सांता क्लॉस उनको ही देंगे

जिनका होगा सदव्यवहार

Merry Christmas 11) क्रिसमस की उमंग और उत्साह

आपको हमेशा खुशियों से सरोबार रखे

Merry Christmas 12) इस क्रिसमस आपका जीवन भी क्रिसमस ट्री की तरह हरा भरा रहे और

आपका भविष्य तारों की तरह चमचमाता रहे।