'Jingle Bells' क्रिसमस के लिए नहीं, इस खास दिन के लिए बना था,असलियत जानकर चौंक जाएंगे आप

हर साल 25 दिसंबर को दुनिया जिस क्रिसमस के मशहूर सॉन्ग'जिंगल बेल्स'की धुन को सुनकर झूमती है, क्या आप जानते हैं उसका क्रिसमस के त्योहार से कोई सीधा संबंध है। जी हां, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री की पहचान बन चुका यह गाना असल में क्रिसमस के लिए लिखा ही नहीं गया था। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इस पूरे गाने में कहीं भी 'क्रिसमस' शब्द का जिक्र तक नहीं है। तो फिर 'जिंगल बेल्स' क्रिसमस एंथम कैसे बन गया? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो पढ़ें ये खबर।
थैंक्सगिविंग के लिए लिखा गया था 'जिंगल बेल्स'
'जिंगल बेल्स' गाने को जेम्स लॉर्ड पियरपोंट (James Lord Pierpont) ने 1850 के दशक में लिखा था। जिसे पहली बार 1857 में 'वन हॉर्स ओपन स्ली' (One Horse Open Sleigh) के नाम से प्रकाशित किया गया था। पियरपोंट ने इसे चर्च के थैंक्सगिविंग (Thanksgiving) कार्यक्रम में गाने के लिए बनाया था।
गाने में 'क्रिसमस' का जिक्र तक नहीं
अगर आप 'जिंगल बेल्स' गाने के बोल को गौर से सुनेंगे तो पता कर पाएंगे कि पूरे गाने में कहीं भी क्रिसमस, ईसा मसीह (Jesus), सांता क्लॉज या किसी धार्मिक उत्सव का जिक्र तक नहीं है। यह गाना पूरी तरह से सर्दियों में होने वाली 'स्ली रेसिंग' (बर्फ पर गाड़ी की रेस) और युवाओं के मनोरंजन के लिए लिखा गया है।
'जिंगल' शब्द क्रिसमस की घंटियों के लिए नहीं घोड़ों के गले में बंधी घंटियों के लिए था
गाने में 'Jingle, bells' का मतलब 'घंटियां बजाओ' नहीं था। दरअसल, उस समय घोड़ों के गले में जो घंटियां बांधी जाती थीं, उन्हें ही 'Jingle Bells' कहा जाता था ताकि कोहरे या बर्फबारी के दौरान दूसरी गाड़ियों को उनकी आहट मिल सके और टक्कर लगने से बच जाए।
क्रिसमस से कैसे जुड़ा 'Jingle Bells'?
थैंक्सगिविंग पर यह गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि लोगों ने इसे क्रिसमस पर भी गाना शुरू कर दिया। 1859 में इसका नाम बदलकर 'जिंगल बेल्स' कर दिया गया और धीरे-धीरे यह पूरी दुनिया में क्रिसमस सॉन्ग बन गया।
