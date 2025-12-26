Hindustan Hindi News
इन-लॉ तनाव बन रहा है दीवार? ऐसे मिलकर मजबूत बनाएं अपना रिश्ता

इन-लॉ तनाव बन रहा है दीवार? ऐसे मिलकर मजबूत बनाएं अपना रिश्ता

शादी के बाद इन-लॉ से जुड़ा तनाव कई कपल्स के रिश्ते को प्रभावित करता है। सही संवाद, आपसी समझ और टीमवर्क से कपल बिना रिश्ते बिगाड़े इस तनाव को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं।

शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का भी रिश्ता होती है। ऐसे में इन-लॉ से जुड़ी अपेक्षाएं, हस्तक्षेप या तुलना कई बार कपल्स के लिए मानसिक तनाव का कारण बन जाती हैं। अगर समय रहते इसे सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो यह पति-पत्नी के रिश्ते में दूरी ला सकता है। अच्छी बात यह है कि सही सोच और समझदारी से कपल मिलकर इस तनाव को संभाल सकते हैं।

  • सबसे पहला और जरूरी कदम है एक-दूसरे को टीममेट समझना। इन-लॉ से जुड़ा कोई भी मुद्दा 'तुम्हारी फैमिली' या 'मेरी फैमिली' का नहीं होना चाहिए, बल्कि 'हम दोनों की समस्या' होना चाहिए। जब कपल आपस में ही एक-दूसरे को दोष देने लगते हैं, तब तनाव और बढ़ जाता है। इसलिए हर स्थिति में साथ खड़े रहना जरूरी है।
  • दूसरा अहम पहलू है खुलकर लेकिन शांति से बातचीत करना। अगर किसी बात से ठेस लगी है तो उसे दबाने के बजाय अपने पार्टनर से सही शब्दों में शेयर करें। आरोप लगाने वाली भाषा रिश्ते को नुकसान पहुंचाती है, जबकि अपनी भावनाएं बताने से समाधान निकलता है। संवाद जितना साफ होगा, गलतफहमियां उतनी कम होंगी।
  • तीसरा, सीमाएं तय करना बेहद जरूरी है। हर रिश्ते में एक स्वस्थ सीमा होनी चाहिए- चाहे वह निजी फैसलों की हो, बच्चों की परवरिश की या रोजमर्रा की जिंदगी की। सीमाएं बनाना असम्मान नहीं, बल्कि रिश्तों को सुरक्षित रखने का तरीका है। इन्हें गुस्से में नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान के साथ तय करें।
  • चौथा, अपने पार्टनर को बीच में फंसाने से बचें। कई बार लोग पति या पत्नी को मैसेंजर बना देते हैं जिससे वह दो तरफ से दबाव में आ जाता है। इससे रिश्ते में तनाव बढ़ता है। जरूरी मुद्दों पर आपसी सहमति से सही समय और सही तरीके से बात करना बेहतर होता है।
  • पांचवां, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कुछ बातें बदलना हमारे हाथ में नहीं होता। समझदारी इसी में है कि कौन-सी बात पर बोलना है और किसे नजरअंदाज करना है। यह चयन रिश्ते को मजबूत बनाता है।

रिलेशनशिप टिप: भावनात्मक समर्थन सबसे बड़ी ताकत है। जब इन-लॉ से जुड़ा तनाव बढ़े, तो आपका पार्टनर आपका सेफ स्पेस होना चाहिए। एक-दूसरे को भरोसा दिलाएं कि आप साथ हैं। यही विश्वास रिश्ते को टूटने से बचाता है। सही सोच, संवाद और टीमवर्क के साथ कपल इन-लॉ तनाव को बिना रिश्ते बिगाड़े संभाल सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं।

