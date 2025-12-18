Hindustan Hindi News
Viral Video: क्या मेनिफेस्टेशन वाकई काम करता है? सोशल मीडिया यूजर ने बताया अपनी मां की मौत से जुड़ा किस्सा

संक्षेप:

आपने कई बार सुना होगा कि मेनिफेस्टेशन करने से यूनिवर्स हर विश पूरी कर देता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है। चलिए आपको मेनिफेस्टेशन के बारे में बताते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो की भी जानकारी देंगे।

Dec 18, 2025 10:51 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
आपने कई सेलेब्स और बड़े लोगों को कहते सुना होगा कि आप जो सोचते हैं, वैसा ही लाइफ के साथ हो जाता है। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा वरना खराब होगा। इसे आजकल मेनिफेस्टेशन का नाम दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से कोई चीज मेनिफेस्ट करते हैं, तो यूनिवर्स उसे जरूर देता है। जैसा शाहरुख खान ने फिल्म ओम शांति ओम में कहा था- "जिस चीज को पूरी शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसे तुम तक पहुंचाने में लग जाती है।" मेनिफेस्टेशन भी कुछ ऐसा ही है लेकिन हम इसके बार में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में शख्स ने अपनी मां की मौत से जुड़ा किस्सा शेयर किया है, जो इससे थोड़ा मिलता जुलता है। चलिए मेनिफेस्टेशन के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं।

वायरल वीडियो में क्या है

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शख्स का कहना है कि उसकी मां की कुंडली देखकर किसी ने कहा कि आपके जीवन में सिर्फ 4 महीने की शेष बचे हैं। अब उनकी मां बार-बार इस बात को कहने लगी कि मेरे पास सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं और यही बात वह सोचने लगी थीं। ठीक 4 महीने बाद उनकी मौत हो गई और इस बात पर सभी हैरान हो गए। हालांकि, शख्स का कहना है कि उसकी मां की मौत ब्रेन हेमरेज के कारण हुई। लेकिन ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी ब्रेन हेमरेज होने का खतरा रहता है। इंदौर के मेदांता अस्पताल की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वाति चिंचुरे का कहना है कि कई बार ज्यादा तनाव लेने से हाई बीपी, दिमाग की नसों का फटना जैसे कारण हो सकते हैं। ऐसे में कुछ केसेस में ब्रेन हेमरेज हो सकता है। हालांकि, ये हर किसी के साथ जरूरी नहीं है।

मेनिफेस्टेशन क्या है

मेनिफेस्टेशन एक ऐसा सिद्धांत है, जिसमें हम जैसा भी खुद के बारे में सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा या हम वैसा ही बन सकते हैं। अगर आप किसी चीज में सफल होना चाहते हैं और खुद को उस मुकाम पर देखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप वैसा ही सोच रहे हैं, जैसे सफल हो चुके हैं। तो यूनिवर्स की एनर्जी और आपकी पॉजिटिव सोच आपको उसी दिशा में बढ़ाना शुरू कर देती है। कड़ी मेहनत के बाद आप उस मंजिल को पा लेंगे। मेनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि बस आपने विश मांग ली और हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, इसका अर्थ है कि उस दिशा या राह पर आपको काम भी करना है। किसी भी चीज को असलियत में बदलने के लिए हमें खुद को उसी के लिए तैयार करना होगा और फिर हमारा दिमाग भी वही सोचने लगता है।

लॉ ऑफ अट्रैक्शन

फिजिक्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी आपने जरूर पढ़ा होगा। इस सिद्धांत में भी यही कहा जाता है कि आप जिस चीज को चाहोगे, वह आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आप हमेशा निगेटिव सोचते हैं, तो जीवन में निगेटिव चीजें ही होंगी और फिर आपको इरिटेशन होगी।

मेनिफेस्टेशन कैसे करते हैं

1- सबसे पहले अपने लक्ष्य को दिमाग में स्पष्ट कर लें और सोच लें कि आपको जीवन में क्या चाहिए और उसके लिए क्या करना होगा।

2- जब आप अपने लक्ष्य को तय कर लें, तो उसी की कल्पना करते हुए उसे सोचें या फिर किसी डायरी में नोट कर लें। बिना किसी निगेटिव सोच के।

3- अब उस चीज को पाने के लिए आप अपनी तरफ से मेहनत करना शुरू करें। उसी राह पर चलें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें।

4- जब आपको सफलता मिल जाए, तब ईश्वर को धन्यवाद देना बिल्कुल न भूलें। उसी डायरी में लिखकर धन्यवाद दें या फिर मन में शुकराना अदा करें।

डिस्कलेमर- हम मेनिफेस्टेशन के बारे में आपको सिर्फ साधारण जानकारी दे रहे हैं। लाइव हिंदुस्तान इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

