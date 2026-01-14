'तिलकुट की खुशबू, दही-चिवड़ा की बहार..' मकर संक्राति पर लगाएं शानदार लाइन वाले स्टेटस

संक्षेप: Happy Makar Sankranti 2026: मकर संक्राति के मौके पर अपनों को देनी है शुभकामनाएं या दोस्तों के लिए स्नैपचैट पर लगाना है विशेज। खिचड़ी की विशेज वाली इन लाइनों को बेझिझक यहां से चुनें और भेज दें हर किसी बधाई वाले मैसेज।

Jan 14, 2026 06:51 am IST

Happy Makar Sankranti 2026: मकर संक्राति के शुभ मौके पर जब सूर्य का उत्तरायण होता है। और, इस खास अवसर को देश के हर कोने में अलग-अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे शुभ और खास दिन को अपनों के साथ सेलिब्रेट करें। मकर संक्राति का पर्व किसी के लिए कड़वाहट ना लाए। तिल गुड़ की मिठास से जीवन सज जाए। प्यारभरी और सुंदर लाइनों के साथ अपनों को भेजे मकर संक्रांति की विशेज। या, लगाएं व्हाट्स एप, फेसबुक, स्नैपचैट पर शायरियों वाले मकर संक्राति के स्टेटस

पल पल सुनहरे फूल खिले, कभीन ना हों कांटों का सामना

जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे

यही है संक्राति पर हमारी शुभकामना

तिलकुट की खुशबू दही-चिवड़ा की बहार

मुबारक हो आपको

नये साल का पहला त्योहार

हैप्पी मकर संक्राति 2026 इस साल की मकर संक्राति आपके लिए हो तिल लड्डू जैसी मीठी

हैप्पी मकर संक्राति 2026 मिले कामयाबी की पतंग जैसी ऊंची इसी कामना के साथ हैप्पी मकर संक्राति

खुशियों की आई है बहार पतंग उड़ाने का चढ़ा है खुमार

तिल के लड्डू की है मिठास

आपको मुबारक संक्राति का त्योहार तन में मस्ती, मान में उमंग चलो आकाश में डाले रंग

हो जाए सब संग संग

उड़ाए पतंग हैप्पी मकर संक्राति

सभी दोस्तों को मकर संक्राति की शुभकामनाएं आपका दिन शुभ और मंगलमय हो ऐसी कामना करता हूं

हैप्पी मकर संक्राति जब सूरज मकर राशि में आता है, तो बहुत लोगों के दुख-दर्द मिटाता है

हैप्पी मकर संक्राति 2026 जीवन में बढ़े मिठास, रिश्तों में बढ़े प्यार मुबारक हो आपको मंकर संक्राति का त्योहार सूरज की राशि बदलेगी कुछ का नसीब बदलेगी

यह साल का पहला पर्व होगा

जब हम सब मिलकर खुशियां मनाएंगे

हैप्पी मकर संक्राति 2026 सपनों को लेकर मन में, उड़ाहेंगे पतंग आसमान में,

ऐसी भरेगी उड़ान मेरी पतंग