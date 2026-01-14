Makar Sankranti 2026 Wishes : सफलता की पतंग...मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देने के लिए नहीं मिलेंगे इससे अच्छे मैसेज, पढ़

संक्षेप: प्रेम, मिठास, आपसी भाईचारे का संदेश देने वाले मकर संक्रांति 2026 के इस पर्व पर अगर आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को बधाई देना चाहते हैं या सोशल मीडिया, व्हॉट्सएप पर मकर संक्रांति का स्टेटस लगाने की सोच रहे हैं तो मकर संक्रांति के चुनिंदा खूबसूरत मैसेज आपके काम आ सकते हैं।

Jan 14, 2026 01:28 pm IST

Happy Makar Sankranti 2026 Wishes : आज 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को देशभर में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस बार संक्रांति के साथ-साथ एकादशी तिथि का भी संयोग बना हुआ है। लोग इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद गुड़, तिल, अन्न, वस्त्र आदि का दान जरूरतमंदों को करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। इस पावन पर्व पर तिल, गुड़, चावल दान करने के साथ ही खिचड़ी के सेवन का भी विशेष महत्व माना गया है। प्रेम, मिठास, आपसी भाईचारे का संदेश देने वाले मकर संक्रांति के इस पर्व पर अगर आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को बधाई देना चाहते हैं या सोशल मीडिया, व्हॉट्सएप पर मकर संक्रांति का स्टेटस लगाने की सोच रहे हैं तो मकर संक्रांति के चुनिंदा खूबसूरत मैसेज आपके काम आ सकते हैं।

मकर संक्रांति के चुनिंदा खूबसूरत मैसेज और कोट्स 1- बासमती चावल हो और उड़द की दाल,

घी की महकती खुशबू हो और आम का अचार

दही बड़े की सुगंध के साथ हो अपनों का प्यार,

मुबारक हो आप सभी को खिचड़ी का ये त्योहार।

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं.

2- तिल हम हैं और गुड़ आप,

मिठाई हम हैं और मिठास आप,

साल के पहले त्योहार से हो रही है शुरुआत,

मुबारक हो आपको मकर संक्रांति की सौगात

3- पतंगों की तरह उड़ान भरो आसमान में,

सफलता मिले हर कदम हर जहान में.

तिल-गुड़ की मिठास से जीवन मीठा बने,

मकर संक्रांति पर हर रिश्ता और मजबूत बने.

मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

4- पतंगों का शहर,

गुड़ की मिठास,

आपके जीवन में हो खुशियों का वास

हैप्पी मकर संक्रांति 2026

5- सूरज की रोशनी जैसी चमके आपका सारा जहां,

आपके जीवन में खुशियां बरसे हर दिन हर जगह.

संक्रांति का पर्व नई उमंग जगाए और आपका जीवन सुख-समृद्धि से भर जाए.

हैप्पी मकर संक्रांति!

6- कटे न पतंग आपकी, न ढीली हो डोर,

खुशियां आएं आपके घर, चारों ओर,

सफलता चूमे कदम आपके हर हाल में,

मकर संक्रांति लाए खुशहाली इस नए साल में

हैप्पी मकर संक्रांति 2026

7- ऊंची उड़ान हो और लंबी डोर हो,

चारों तरफ बस खुशियों का शोर हो,

आपकी सफलता की पतंग इतनी ऊंची उड़े,

कि उस तक पहुंचने का किसी में न जोर हो