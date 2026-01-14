Hindustan Hindi News
‘उत्तरायण का सूर्य आपके स्वप्नों..’ मकर संक्राति के मौके पर अपनों दें इन विशेज के साथ शुभकामनाएं

संक्षेप:

Makar Sankranti Wishes In Hindi: मकर संक्राति के मौके पर अपने दोस्तों, शुभचिंतकों, रिश्तेदारों और जानने वालों को भेजनी है शुभकामनाएं तो इन प्यारभरी सुंदर लाइनों में से चुनकर भेज दें व्हाट्सएप मैसेज या लगा दें सोशल मीडिया पर स्टेटस।

Jan 14, 2026 06:19 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
Happy Makar Sankranti Wishes in Hindi: मकर संक्राति का त्योहार भगवान सूर्य के उत्तर दिशा के गोचर के साथ होता है। जिसे हर साल जनवरी महीने में मनाया जाता है। इस दिन लोग तिल गुड़ के भोग के साथ ढेर सारी पतंग भी उड़ाते हैं। वहीं एक दूसरे को खास दिन की बधाईयां भी देते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को मकर संक्राति की शुभकामनाएं देनी है तो यहां से चुनें शानदार लाइनों वाली विशेज।

  • उड़ी वो पतंग और खिल गया दिल

गुड़ की मिठास में देखो मिल गया तिल

चलो आज उमंग-उल्लास में खो जाएं हम लोग

सजाएं थाली और लगाएं अपने भगवान को भोग

हैप्पी मकर संक्रांति

  • उत्तरायण का सूर्य आपके स्वप्नों को नयी ऊष्मा प्रदान करे,

आपके यश एवं कीर्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो,

आप परिजनों सहित स्वस्थ रहें,

दीर्घायु हों, यही कामना है।

  • मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली

ज़िन्दगी में आये खुशियों की बहार मुबारक हो

आपको मकर संक्रांति का यह त्योहार

Happy Makar Sankranti

  • सूर्य उत्तर की ओर सफर शुरू होता है

उन्होंने कहा कि इस साल भर के सभी खुशी बनाता है

आप और आपके परिवार को मेरी तरफ से है

Happy Makar Sankranti

  • काट ना सके कभी कोई पतंग आपकी

टूटे ना कभी डोर आपके विश्वास की

छू लो आप जिंदगी के सारे कामयाबी

जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयां आसमान की

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

  • तन में मस्ती

मन में उमंग

देकर सबको अपनापन

गुड़ में जैसे मिठापन

होकर साथ हम उड़ाए पतंग

भर दे आकाश में अपने रंग

मकर सक्रांन्ति की हार्दिक शुभकामनाएं

  • ऊंची पतंग से मेरी ऊंची उड़ान होंगी

इस जहां में मेरे लिए मंजिले तमाम होंगी

जब भी आसमान की और देखोगे तुम दोस्तों

तुम्हारे ही हाथों मेरी डोर के साथ जान होंगी

तिल्ली भी पीली और गुड़ में मिठास होंगी

मकर संक्रांति पर्व पर मेरी तरफ से बधाइयां बार बार होंगी।

हैप्पी मकर संक्राति

