‘उत्तरायण का सूर्य आपके स्वप्नों..’ मकर संक्राति के मौके पर अपनों दें इन विशेज के साथ शुभकामनाएं

संक्षेप: Makar Sankranti Wishes In Hindi: मकर संक्राति के मौके पर अपने दोस्तों, शुभचिंतकों, रिश्तेदारों और जानने वालों को भेजनी है शुभकामनाएं तो इन प्यारभरी सुंदर लाइनों में से चुनकर भेज दें व्हाट्सएप मैसेज या लगा दें सोशल मीडिया पर स्टेटस।

Jan 14, 2026 06:19 am IST

Happy Makar Sankranti Wishes in Hindi: मकर संक्राति का त्योहार भगवान सूर्य के उत्तर दिशा के गोचर के साथ होता है। जिसे हर साल जनवरी महीने में मनाया जाता है। इस दिन लोग तिल गुड़ के भोग के साथ ढेर सारी पतंग भी उड़ाते हैं। वहीं एक दूसरे को खास दिन की बधाईयां भी देते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को मकर संक्राति की शुभकामनाएं देनी है तो यहां से चुनें शानदार लाइनों वाली विशेज।

उड़ी वो पतंग और खिल गया दिल गुड़ की मिठास में देखो मिल गया तिल

चलो आज उमंग-उल्लास में खो जाएं हम लोग

सजाएं थाली और लगाएं अपने भगवान को भोग

हैप्पी मकर संक्रांति उत्तरायण का सूर्य आपके स्वप्नों को नयी ऊष्मा प्रदान करे, आपके यश एवं कीर्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो,

आप परिजनों सहित स्वस्थ रहें,

दीर्घायु हों, यही कामना है।

मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली ज़िन्दगी में आये खुशियों की बहार मुबारक हो

आपको मकर संक्रांति का यह त्योहार

Happy Makar Sankranti सूर्य उत्तर की ओर सफर शुरू होता है उन्होंने कहा कि इस साल भर के सभी खुशी बनाता है

आप और आपके परिवार को मेरी तरफ से है

Happy Makar Sankranti काट ना सके कभी कोई पतंग आपकी टूटे ना कभी डोर आपके विश्वास की

छू लो आप जिंदगी के सारे कामयाबी

जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयां आसमान की

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं तन में मस्ती मन में उमंग

देकर सबको अपनापन

गुड़ में जैसे मिठापन

होकर साथ हम उड़ाए पतंग

भर दे आकाश में अपने रंग

मकर सक्रांन्ति की हार्दिक शुभकामनाएं ऊंची पतंग से मेरी ऊंची उड़ान होंगी इस जहां में मेरे लिए मंजिले तमाम होंगी

जब भी आसमान की और देखोगे तुम दोस्तों

तुम्हारे ही हाथों मेरी डोर के साथ जान होंगी

तिल्ली भी पीली और गुड़ में मिठास होंगी

मकर संक्रांति पर्व पर मेरी तरफ से बधाइयां बार बार होंगी।