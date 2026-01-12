Makar Sankranti 2026 Wishes: पतंगों की तरह सपने ऊंची उड़ान भरें... अपनों को भेजें मकर संक्रांति की ये हार्दिक शुभकामनाएं
अगर आप भी इस पावन दिन की शुभकामनाएं और प्यार अपनों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें भेजें मकर संक्रांति के ये लेटेस्ट यूनिक मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश।
Makar Sankranti 2026 Wishes: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का बेहद खास महत्व माना जाता है। इस त्योहार को कई जगह लोग खिचड़ी और फसल उत्सव के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, पौष मास में जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग सूर्य देव को धन्यवाद देने के साथ गंगा स्नान और दान-पुण्य के जरिए अच्छे कर्मों की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी इस पावन दिन की शुभकामनाएं और प्यार अपनों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें भेजें मकर संक्रांति के ये लेटेस्ट यूनिक मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश।
मकर संक्रांति के लेटेस्ट यूनिक मैसेज, कोट्स इन हिंदी
1- बासमती चावल हों और उड़द की दाल,
घी की महकती खुशबू हो और आम का अचार,
दही बड़े की सुगंध के साथ हो अपनों का प्यार,
मुबारक हो आप सभी को खिचड़ी का ये त्यौहार.
हैप्पी मकर संक्रांति 2026
2- तिल हम हैं, गुड़ आप, रिश्तों में हमेशा मिठास रहे।
मकर संक्रांति 2026 की बधाई।
3- पतंगों की तरह ऊंचा उड़ता रहे आपका नाम,
खुशियों की मिठास से भरे हर सुबह और शाम,
तिल-गुड़ संग खुशियां बांटें अपनों के साथ,
मुबारक हो मकर संक्रांति का त्यौहार.
Happy Makar Sankranti 2026
4- सपनों की पतंग उड़ाएं और सफलता की डोर थामे रखें।
शुभ मकर संक्रांति।
5- काट न सके कभी कोई पतंग आपकी,
ना टूटे डोर विश्वास की,
छू लें आप जिंदगी की सारी कामयाबी,
जैसे पतंग छूती है, ऊंचाइयां आसमान की.
Happy Makar Sankranti 2026
6- सूर्य की किरणें आपके जीवन से अंधकार दूर करें।
हैप्पी मकर संक्रांति 2026
