Makar Sankranti 2026 Whatsapp Status: सूर्य देव का आशीर्वाद..मकर संक्रांति पर शेयर करें ये खास संदेश वाले स्टेटस
Makar Sankranti 2026 Whatsapp Status: आजकल हर तीज-त्योहार पर मैसेज करने के अलावा व्हाट्सऐप पर स्टेटस शेयर करने का ट्रेंड भी चल रहा है। अगर आप मकर संक्रांति की बधाई स्टेटस के जरिए देना चाहते हैं, तो यहां से कुछ खूबसूरत संदेश आप कॉपी कर सकते हैं।
Makar Sankranti 2026 Whatsapp Status: मकर संक्रांति का त्योहार नई उमंग, खुशियां लेकर आता है। हर राज्य और शहर में इसे मनाने की अलग परंपरा है। सभी जगह इस दिन खिचड़ी बनती है लेकिन अलग तरह से। तिल-गुड़ की मिठास की तरह रिश्ते भी मधुर होते हैं और सूर्य देव अपनी कृपा हर किसी पर बरसाते हैं। मकर संक्रांति से दिन बड़े होने लगते हैं और धूप में तेजी आ जाती है। मकर संक्रांति पर आप अपने व्हाट्सऐप स्टेटस के द्वारा लोगों को पर्व की बधाई देना चाहते हैं, तो खूबसूरत संदेश फोटो के साथ लिखकर शेयर करें। यहां ये कुछ सुंदर स्टेटस लाइन आप कॉपी कर सकते हैं।
मकर संक्रांति के लिए व्हाट्सऐप स्टेटस-
1- तिल-गुड़ की मिठास के साथ आए खुशियों की सौगात,
मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
2- सूर्य देव की कृपा से जीवन में उजाला आए,
मकर संक्रांति आपके लिए शुभ हो जाए।
3- नई फसल, नई उमंग और नई शुरुआत का पर्व,
मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।
4- पतंगों की उड़ान संग सपनों को पंख लगें,
मकर संक्रांति 2026 मंगलमय हो।
5- तिल-गुड़ खाइए, मीठे बोल बोलिए,
मकर संक्रांति खुशी से मनाइए।
6- सूर्य उत्तरायण हो, जीवन में खुशहाली हो,
मकर संक्रांति की बधाई।
7- हर दिन नई ऊर्जा और नया उजास लाए,
मकर संक्रांति 2026 शुभ हो।
8- मेहनत का फल और खुशियों की भरमार हो,
मकर संक्रांति आपके जीवन में खुशियां लाए।
9- इस संक्रांति पर सारे दुख उड़ जाएं पतंगों संग,
खुशियां आपके आंगन आएं।
10- तिल में मिठास, जीवन में विश्वास,
मकर संक्रांति 2026 की शुभकामनाएं।
11- सूर्य देव का आशीर्वाद हर पल बना रहे,
मकर संक्रांति मंगलमय हो।
12- नई फसल का जश्न और अपनों का साथ,
मकर संक्रांति बने खास।
13- जीवन में नई दिशा और नई रोशनी आए,
मकर संक्रांति 2026 शुभ हो।
14- उमंग, उत्साह और खुशियों का त्योहार,
मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई।
15- हर घर में सुख-शांति और समृद्धि आए,
मकर संक्रांति 2026 की शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
