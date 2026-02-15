Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

Mahashivratri 2026 Wishes: शिव जी के 5 प्रिय मंत्रों के साथ प्रियजनों को दें महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

Feb 15, 2026 06:44 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Mahashivratri 2026 Wishes In Hindi: फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इस तिथि को हर साल महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव भक्त भोलेनाथ की पूजा में लीन होते हैं। ऐसे में आप अपने प्रियजनों को कुछ मंत्र और विशेज के साथ शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दे सकते हैं।

Mahashivratri 2026 Wishes: शिव जी के 5 प्रिय मंत्रों के साथ प्रियजनों को दें महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

सनातन धर्म में देवों के देव महादेव की पूजा का खास महत्व होता है और महाशिवरात्रि के खास दिन पर भगवान शिव की पूजा में हर कोई लीन होता है। मान्यता है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए हर साल इस तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भोले बाबा के भक्त व्रत करते हैं और विधि के अनुसार शिवलिंग पर दूध-जल चढ़ाकर उनकी अराधना करते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में मंत्रों का जाप गूंजेगा और लोग त्रिदेव की पूजा में लीन रहेंगे। प्रियजनों और खास लोगों को महाशिवरात्रि की बधाई देने के लिए कुछ मंत्र भेजना चाहते हैं, तो हम यहां भगवान शिव के 5 सबसे शक्तिशाली मंत्र शेयर करने जा रहे हैं। आप इनमें से कोई चुन सकते हैं और उसके साथ महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दें।

भगवान शिव के 5 खास मंत्र-

1. शिव का पंचाक्षरी मंत्र

ॐ नमः शिवाय। भगवान शिव का ये मंत्र सबसे सरल लेकिन ताकतवर माना जाता है। इस जपने से हर कष्ट का निवारण होता है। आप इसे भेजकर भी बधाई दे सकते हैं।

2- महामृत्युंजय मंत्र (अकाल मृत्यु से बचाने वाला मंत्र)

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥

3- सुख-सौभाग्य बढ़ाने के लिए मंत्र

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि।

तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥

4- रुद्र मंत्र

ॐ नमो भगवते रुद्राय।

5- शिव पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय

भस्माङ्गरागाय महेश्वराय।

नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय

तस्मै नकाराय नमः शिवाय॥

शुभकामनाओं के लिए भेजें ये लाइनें-

1- महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करें। हर हर महादेव!

2- शिव की भक्ति में खो जाएं, जीवन की हर चिंता मिट जाए। शुभ महाशिवरात्रि!

3- भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। शुभ महाशिवरात्रि!

4- शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। शुभ महाशिवरात्रि!

5- महादेव आपके जीवन से दुख-दर्द हर लें और खुशियों से भर दें। शुभ महाशिवरात्रि!

6- शिव की शक्ति, शिव की भक्ति, खुशियों की बहार मिले। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!

7- जो भी मांगा है भोलेनाथ से, वो जरूर मिलेगा। शुभ महाशिवरात्रि!

8- महादेव का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। हर हर महादेव!

9- शिव की भक्ति में है शक्ति, महादेव करें जीवन की रक्षा। शुभ महाशिवरात्रि!

10- हर हर महादेव बोलकर देखो, जीवन खुद बदल जाएगा।

ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि के पावन मौके पर अपनों को दें शुभकामनाएं, भेज दें ये मैसेज
ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि के मौके पर गाएं भोले बाबा के ये 6 भजन, नोट कर लें बोल
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Mahashivratri

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;