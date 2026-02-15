Mahashivratri Wishes: ‘एक पुष्प, एक बेलपत्र…’ महाशिवरात्रि पर भेजें अपनों को ये चुनिंदा विशेज
Maha Shivratri Ki Shubhkamnaye: महाशिवरात्रि के पावन मौके पर भोले बाबा के आशीर्वाद और भक्ति से भरे प्यारी शुभकामनाओं के मैसेज अपनों, दोस्तो, शुभचिंतकों और रिश्तेदारों को भेजकर बोल दें महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
Happy MahaShivratri Wishes In Hindi: 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भक्त भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा-अनुष्ठान करते हैं। साथ ही एक दूसरे को इस पावन दिन की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। व्हाट्स एप, सोशल मीडिया पर दोस्तों, अपनों और शुभचिंतकों को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद वाले मैसेज भेजने हैं तो यहां से चुन लें मैसेज।
1) शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं,
शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं,
शिव ओंकार हैं, शिव ब्रह्म हैं,
शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति हैं.
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं.
2) शिव की बनी रहे आप पर छाया,
पलट दे जो आपकी किस्मत की काया
मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में,
जो कभी किसी ने भी न पाया.
ॐ नमः शिवाय!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं.
3) अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चाण्डाल का
काल भी उसका क्या बिगाड़े
जो भक्त हो महाकाल का!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं.
4) हाथों की लकीरों से ज्यादा महादेव
के फैसले पर यकीन है,
वो जब जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे.
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं.
5) भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहो,
हर संकट से बचाएंगे महादेव,
शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर,
महादेव की कृपा से सब मंगल हो!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं.
6) शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं,
शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं,
शिव ओंकार हैं, शिव ब्रह्म हैं,
शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति हैं.
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं.
7) शिव की महिमा अपरंपार,
शिव करते सबका उद्धार,
उनकी कृपा आप पर बनी रहे,
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
8) शिव की शक्ति, शिव की भक्ति,
खुशियों की बहार मिले,
महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर,
शिव का आशीर्वाद मिले!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं.
9) शिव की महिमा से नूर मिलता है,
सबके दिलों को सुरूर मिलता है,
जो भी जाता है भोले के द्वार,
कुछ न कुछ जरूर मिलता है।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं.
10) महादेव की महिमा से प्रकाशमान हो आपका जीवन,
महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
11) एक पुष्प
एक बेलपत्र
एक लोटा जल की धार
भोला कर दे सबका उद्धार!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं.
12) ॐ में ही आस्था, ॐ में ही विश्वास
ॐ में ही शक्ति, ॐ में ही सारा संसार
ॐ से ही होती हैं अच्छे दिन की शुरुआत
जय शिव शंकर!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं.
13) सारा जहां है जिसकी शरण में
नमन है उस शिव जी के चरण में
बने उस शिवजी के चरणों की धुल
आओ मिल कर चढ़ाये हम श्रद्धा के फूल.
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं.
14) जटाओं में भगीरथी का है प्रवाह नवरत गले में लम्बे-लम्बे सर्प शोभते है हार से,
डमड डमड डमड डमड डमरू नाद है गूँजता,
नृत्य तांडवी बहे है शिव के तार तार से।
Happy Maha shivratri
15) तेरी रहमतों की कृपा से ही महादेव मेरा सवेरा है,
आंखों में सजे जो सपने वो तेरी कृपा का बसेरा है
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।