माधुरी दीक्षित ने हैप्पी मैरिज के लिए बताए 3 फॉर्मूले, बोलीं- ये चीजें बांध लें गांठ कभी नहीं टूटेगा रिश्ता

संक्षेप: एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने शादी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। उनका कहना है कि अगर आप इन तीन बातों को गांठ बांध लेते हैं, तो आपका रिश्ता हमेशा मजबूत और प्यार भरा बना रहेगा।

एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित सालों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं और उनकी पर्सनल लाइफ भी बिल्कुल सेट है। उन्होंने 17 अक्टूबर 1999, को डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी रचाई थी। उनकी शादी को करीब 26 साल हो चुके हैं और दोनों का रिश्ता आज भी प्यार-विश्वास से भरा हुआ है। माधुरी-श्रीराम कही भी जाते हैं, तो एक दूसरे के सपोर्ट और प्यार में दिखते हैं। कई बार माधुरी से उनके हैप्पी रिलेशनशिप-शादी को लेकर सवाल किया गया है। हाल ही में टीआरएस पॉडकास्ट में एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित पहुंचीं। वहां उन्होंने फिल्मी दुनिया से लेकर पर्सनल लाइफ को लेकर कई बातें कीं। उन्होंने यंग कपल्स को अपनी शादी का टॉप सीक्रेट बताया। एक्ट्रेस का कहना है अगर आपने ये बातें गांठ बांध ली, तो शादी अच्छी और मजबूत बनी रहेगी।

बेहद रोमांटिक हैं माधुरी दीक्षित ने पति श्रीराम को लेकर कहा कि वह काफी रोमांटिक और सपोर्टिव हैं। यही वजह है कि मैं इस उम्र में भी ग्लो कर रही हैं। मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे ये रोमांटिक इंसान मिला है और मैं अपनी जिंदगी उनके साथ जी रही हूं। माधुरी ने आगे कहा- कपल्स के बीच तीन चीजें हमेशा होनी चाहिए, तभी कोई भी शादी टिक सकती है।

1- म्यूचुअल रिस्पेक्ट माधुरी ने कहा कि पति-पत्नी के रिश्ते में म्यूचुअल रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए। पार्टनर की सोच-समझ, बाउंड्रीज, फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए उसकी इज्जत करें। इससे रिश्ता मजबूत रहता है और कोई भी झगड़ा आसानी से सुलझाया जा सकता है।

2- म्यूचुअल प्यार अगर दोनों में एक पार्टनर कम और दूसरा ज्यादा प्यार करता है, तो इससे बॉन्डिंग नहीं बन पाती। जरूरी है कि म्यूचुअल लव हो और एक दूसरे के दुख, खुशी, दर्द, जरूरतों को बराबर से समझा जा सकें। प्यार सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है बल्कि ये एक डीप कनेक्शन होता है। अगर आप पार्टनर संग प्यार में है, तो रिश्ता मजबूत बना रहेगा।