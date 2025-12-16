Hindustan Hindi News
Love Coach Komal Reveals 4 Behaviors Women Should Avoid to Keep the Spark Alive
लव कोच कोमल की सलाह, महिलाओं की ये 4 आदतें बनती हैं स्पार्क कम होने की वजह

लव कोच कोमल की सलाह, महिलाओं की ये 4 आदतें बनती हैं स्पार्क कम होने की वजह

संक्षेप:

रिश्तों में प्यार अचानक खत्म नहीं होता, बल्कि धीरे-धीरे कमजोर पड़ता है। लव कोच कोमल के अनुसार कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अनजाने में रिश्ते की गर्माहट और स्पार्क को कम कर देती हैं।

Dec 16, 2025 08:30 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
हर रिश्ता भरोसे, बातचीत और आपसी समझ पर टिका होता है। शुरुआत में सब कुछ आसान और खूबसूरत लगता है, लेकिन समय के साथ कुछ छोटे-छोटे व्यवहार रिश्ते में दूरी पैदा करने लगते हैं। लव कोच कोमल बताती हैं कि महिलाएं अक्सर भावनात्मक रूप से बहुत गहराई से जुड़ जाती हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ आदतें रिश्ते के स्पार्क को धीरे-धीरे कम कर देती हैं।

रिश्तों में समस्या एक दिन में नहीं आती, बल्कि तब शुरू होती है जब शक बढ़ने लगता है, बातें दिल में दबा ली जाती हैं और सराहना कम हो जाती है। जब संवाद की जगह खामोशी ले लेती है और भरोसे की जगह सवाल, तब प्यार बोझ सा लगने लगता है। इसलिए समय रहते अपने व्यवहार पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। सही समय पर खुलकर बात करना, विश्वास बनाए रखना और पार्टनर की अच्छाइयों को देखना ही रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत और खुशहाल बनाए रखता है।

रिश्ते में स्पार्क कम करने वाले 4 व्यवहार

1. हर वक्त शक में जीना

लगातार शक करना रिश्ते में असुरक्षा पैदा करता है। जब भरोसा कमजोर होता है तो पार्टनर खुद को मानसिक रूप से दूर महसूस करने लगता है और रिश्ता भारी लगने लगता है।

2. उनसे मन की बात समझने की उम्मीद करना

यह मान लेना कि आपका पार्टनर बिना कहे आपकी भावनाएं समझ जाएगा, गलतफहमियों को जन्म देता है। साफ और ईमानदार संवाद बेहद जरूरी है क्योंकि अनकही बातें पार्टनर के प्रति निराशा पैदा करती हैं।

3. बातचीत की जगह चुप्पी चुनना

समस्याओं पर बात ना करना उन्हें खत्म नहीं करता, बल्कि और बड़ा बना देता है। खामोशी धीरे-धीरे रिश्ते में दूरी बढ़ा देती है।

4. सिर्फ उनकी कमियों पर ध्यान देना

जब हम केवल गलतियां देखते हैं और अच्छाइयों की सराहना नहीं करते, तो प्यार धीरे-धीरे फीका पड़ने लगता है। इमोशनली कनेक्टेड रहने के लिए एक-दूसरे की तारीफें करें।

