खूबसूरती नहीं! बेटे के लिए लड़की ढूंढते समय ये 7 बातें ध्यान रखें मां-बाप, स्वर्ग बन जाएगा घर!

Relationship Tips: अपने बेटे के लिए जीवनसाथी ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ शक्ल-सूरत या स्टेटस देखकर शादी ना करें, बल्कि होने वाली बहू में ये क्वालिटीज भी जरूर देखें। उनकी आने वाली जिंदगी खुशहाल रहेगी।

आजकल शादी तय करते समय कई परिवार सबसे पहले लड़के या लड़की की नौकरी, पैसा, घर, गाड़ी और स्टेटस देखते हैं। लेकिन सिर्फ अच्छी कमाई या बड़ा परिवार ही खुशहाल शादी की गारंटी नहीं होता। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जहाँ सम्मान, समझदारी और सही व्यवहार हो। जिस तरह माता-पिता अपनी बेटी के लिए सही जीवनसाथी चुनते समय सावधानी बरतते हैं, उसी तरह बेटे के लिए दुल्हन चुनते समय भी समझदारी से फैसला लेना बहुत जरूरी है। अधिकतर लड़के वाले लड़के की शादी के समय दुल्हन की खूबसूरती को ही प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन क्या शादी के लिए सिर्फ लड़की का खूबसूरत होना ही काफी है? बिल्कुल नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके लड़के को एक अच्छा जीवनसाथी मिले तो सिर्फ लड़की की सुंदरता पर ना जाएं बल्कि लड़की को चुनते समय कुछ खास बातों का ध्यान जरूर दें।

सिर्फ सुंदरता और स्टेटस देखकर फैसला ना करें कई बार परिवार वाले लड़की की खूबसूरती, नौकरी या बाहरी दिखावे से प्रभावित होकर जल्दी फैसला ले लेते हैं। लेकिन शादी का रिश्ता रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है, जहाँ व्यवहार और सोच सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि लड़की का स्वभाव कैसा है, वह लोगों से कैसे बात करती है और परिवार के साथ उसका व्यवहार कैसा रहता है। एक शांत, समझदार और सम्मान देने वाला स्वभाव रिश्ते को मजबूत बनाता है। वहीं गुस्सैल, अपमानजनक या हर बात पर विवाद करने वाला व्यवहार आगे चलकर परिवार में तनाव पैदा कर सकता है। शादी के बाद केवल दो लोग नहीं, बल्कि दो परिवार भी जुड़ते हैं। इसलिए स्वभाव और व्यवहार को समझना सबसे जरूरी हिस्सा होना चाहिए।

परिवार के संस्कार और सोच को समझें शादी के बाद तालमेल तभी अच्छा बनता है जब दोनों परिवारों की सोच और जीवनशैली में बहुत बड़ा अंतर ना हो। इसका मतलब यह नहीं कि दोनों परिवार बिल्कुल एक जैसे हों, बल्कि उनके मूल मूल्य और रिश्तों को देखने का तरीका मिलना चाहिए। लड़की अपने परिवार के माहौल और संस्कारों से बहुत कुछ सीखकर आती है। इसलिए उसके परिवार में आपसी सम्मान, बातचीत का तरीका और रिश्तों की अहमियत को समझना जरूरी है। इससे आगे चलकर रिश्तों को निभाने में आसानी होती है और छोटी-छोटी बातों पर विवाद कम होते हैं।

शिक्षा और करियर को लेकर पहले से साफ बात करें आज के समय में लड़कियाँ पढ़ी-लिखी हैं और अपने करियर को लेकर गंभीर रहती हैं। ऐसे में शादी से पहले यह साफ बातचीत होना जरूरी है कि दोनों परिवारों की उम्मीदें क्या हैं। अगर लड़का और उसका परिवार कामकाजी पत्नी चाहते हैं, तो लड़की के करियर और भविष्य की योजनाओं को समझना चाहिए। वहीं अगर लड़की शादी के बाद परिवार को प्राथमिकता देना चाहती है, तो इस बारे में भी पहले से क्लैरिटी होनी चाहिए। बिना बातचीत के बनाई गई उम्मीदें आगे चलकर रिश्ते में नाराजगी पैदा कर सकती हैं। इसलिए खुलकर बातचीत करना जरूरी है।

स्वभाव में धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी है हर रिश्ता समय के साथ मजबूत होता है। शादी के बाद हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, कभी मतभेद होते हैं और कभी परिस्थितियाँ कठिन हो जाती हैं। ऐसे समय में धैर्य रखने वाला और समझदारी से बात करने वाला स्वभाव रिश्ते को संभालता है। यह देखना जरूरी है कि लड़की मुश्किल हालात में कैसे रिएक्शन देती है। क्या वह बातचीत से समस्या सुलझाने की कोशिश करती है या छोटी बात पर नाराज हो जाती है। रिश्ते में शांति बनाए रखने के लिए दोनों लोगों का भावनात्मक रूप से समझदार होना जरूरी है।

स्वास्थ्य और जीवनशैली को नजरअंदाज न करें शादी से पहले शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में साफ जानकारी होना जरूरी है। किसी भी गंभीर बीमारी या स्वास्थ्य समस्या को छिपाना सही नहीं माना जाता। रिश्ते की शुरुआत भरोसे से होनी चाहिए, इसलिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही लड़की की जीवनशैली, खान-पान, दिनचर्या और आदतों को समझना भी जरूरी है। अगर दोनों लोगों की लाइफस्टाइल बहुत अलग होगी, तो भी आगे चलकर तालमेल बैठाने में परेशानी हो सकती है। इसलिए छोटी-छोटी बातों को भी समझदारी से देखना चाहिए।

बातचीत करने का तरीका बहुत कुछ बता देता है किसी इंसान को समझने का सबसे आसान तरीका है उससे खुलकर बातचीत करना। शादी से पहले यह जानना जरूरी है कि लड़की अपनी बात कैसे रखती है और दूसरों की बात कितनी समझदारी से सुनती है। अच्छा रिश्ता वही होता है जहाँ दोनों लोग अपनी बात बिना डर और झिझक के कह सकें। अगर बातचीत में सम्मान, धैर्य और समझ दिखाई देती है, तो रिश्ता लंबे समय तक मजबूत बना रहता है। वहीं हर बात पर ताना मारना या सामने वाले की भावनाओं को नजरअंदाज करना रिश्ते को कमजोर कर सकता है।