बेटी के लिए ढूंढ रहे हैं रिश्ता? लड़के की मां में भी देखें ये 5 आदतें, वरना बाद में हो सकती है परेशानी!

Relationship Tips: बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हुए ज्यादातर लोग सिर्फ लड़के पर ही फोकस करते हैं। जबकि लड़के की मां को नोटिस करना भी जरूरी है। अगर उनमें ये आदतें आपके दिखें तो सोच समझकर फैसला लें, वरना आगे चलकर मुश्किले बढ़ सकती हैं।

शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। इसलिए जब बेटी के लिए जीवनसाथी चुनने की बात आती है, तो सिर्फ लड़के की आदतें ही नहीं, बल्कि उसके परिवार का माहौल भी देखना जरूरी हो जाता है। खासकर होने वाली सास का स्वभाव आगे चलकर रिश्ते पर बहुत ही इफेक्ट डालता है। इसलिए अगर रिश्ता फिक्स करने से पहले ही कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए और कुछ संकेत समझ लिए जाएं, तो भविष्य की गलतफहमियों और परेशानियों से बचने में मदद मिल सकती है। चलिए जानते हैं बेटी का रिश्ता फिक्स करने से पहले होने वाली सास के किस बिहेवियर पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है-

जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करना कई बार कुछ परिवारों में होने वाली सास का व्यवहार बहुत ज्यादा दखल देने वाला हो सकता है। अगर वे बेटी की हर छोटी-बड़ी बात में अपनी राय थोपने लगें, जैसे कपड़े, करियर, दोस्तों या छोटे बाद फैसले, तो यह आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकता है। एक हेल्दी रिलेशन में हर व्यक्ति को अपनी जगह और अपनी सोच रखने की आजादी मिलनी चाहिए। अगर शुरुआत से ही ऐसा लगे कि हर चीज में कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।

गिफ्ट्स या दहेज से जुड़ी इच्छा कुछ मामलों में यह देखा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से महंगे उपहारों या सुविधाओं की उम्मीद जताई जाती है। कभी-कभी मायके की आर्थिक स्थिति पर भी तंज जैसे शब्द सुनने को मिल सकते हैं। ऐसा व्यवहार रिश्ते में दबाव और असहजता पैदा कर सकता है। शादी जैसे रिश्ते में लेन-देन या उम्मीदों का बोझ नहीं होना चाहिए। अगर शुरुआत में ही ऐसी झलक दिखे, तो आगे चलकर रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए इसे समझदारी से समझना जरूरी होता है।

बेटी और परिवार का अनादर रिश्ते में सम्मान सबसे जरूरी चीज होती है। अगर होने वाली सास बातचीत के दौरान या दूसरों के सामने आपकी बेटी, उसके विचारों या आपके परिवार के बैकग्राउंड को लेकर अपमानजनक या नीचा दिखाने वाली बातें करती हैं, तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। ऐसा व्यवहार सिर्फ आज नहीं, बल्कि आगे चलकर भी रिश्ते को नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर सकता है। सम्मान किसी भी रिश्ते की मजबूत नींव होती हैं, और इसकी कमी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

लड़के की माँ पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता कई बार यह भी देखा जाता है कि लड़का अपने फैसलों में पूरी तरह अपनी मां पर डिपेंड रहता है। अगर हर बड़े या छोटे निर्णय में मां का फैसला ही अंतिम हो और लड़का खुद कोई स्टैंड ना ले पाए, तो आगे चलकर नई शादीशुदा जिंदगी में बैलेंस बनाना मुश्किल हो सकता है। ऐसा माहौल यह दिखाता है कि परिवार में कंट्रोल ज्यादा है। एक हेल्दी शादीशुदा रिश्ते में लड़के की अपनी सोच और निर्णय लेने की क्षमता भी जरूरी होती है।