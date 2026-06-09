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बेटी के लिए ढूंढ रहे हैं रिश्ता? लड़के की मां में भी देखें ये 5 आदतें, वरना बाद में हो सकती है परेशानी!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Relationship Tips: बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हुए ज्यादातर लोग सिर्फ लड़के पर ही फोकस करते हैं। जबकि लड़के की मां को नोटिस करना भी जरूरी है। अगर उनमें ये आदतें आपके दिखें तो सोच समझकर फैसला लें, वरना आगे चलकर मुश्किले बढ़ सकती हैं।

बेटी के लिए ढूंढ रहे हैं रिश्ता? लड़के की मां में भी देखें ये 5 आदतें, वरना बाद में हो सकती है परेशानी!

शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। इसलिए जब बेटी के लिए जीवनसाथी चुनने की बात आती है, तो सिर्फ लड़के की आदतें ही नहीं, बल्कि उसके परिवार का माहौल भी देखना जरूरी हो जाता है। खासकर होने वाली सास का स्वभाव आगे चलकर रिश्ते पर बहुत ही इफेक्ट डालता है। इसलिए अगर रिश्ता फिक्स करने से पहले ही कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए और कुछ संकेत समझ लिए जाएं, तो भविष्य की गलतफहमियों और परेशानियों से बचने में मदद मिल सकती है। चलिए जानते हैं बेटी का रिश्ता फिक्स करने से पहले होने वाली सास के किस बिहेवियर पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है-

जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करना

कई बार कुछ परिवारों में होने वाली सास का व्यवहार बहुत ज्यादा दखल देने वाला हो सकता है। अगर वे बेटी की हर छोटी-बड़ी बात में अपनी राय थोपने लगें, जैसे कपड़े, करियर, दोस्तों या छोटे बाद फैसले, तो यह आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकता है। एक हेल्दी रिलेशन में हर व्यक्ति को अपनी जगह और अपनी सोच रखने की आजादी मिलनी चाहिए। अगर शुरुआत से ही ऐसा लगे कि हर चीज में कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।

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गिफ्ट्स या दहेज से जुड़ी इच्छा

कुछ मामलों में यह देखा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से महंगे उपहारों या सुविधाओं की उम्मीद जताई जाती है। कभी-कभी मायके की आर्थिक स्थिति पर भी तंज जैसे शब्द सुनने को मिल सकते हैं। ऐसा व्यवहार रिश्ते में दबाव और असहजता पैदा कर सकता है। शादी जैसे रिश्ते में लेन-देन या उम्मीदों का बोझ नहीं होना चाहिए। अगर शुरुआत में ही ऐसी झलक दिखे, तो आगे चलकर रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए इसे समझदारी से समझना जरूरी होता है।

बेटी और परिवार का अनादर

रिश्ते में सम्मान सबसे जरूरी चीज होती है। अगर होने वाली सास बातचीत के दौरान या दूसरों के सामने आपकी बेटी, उसके विचारों या आपके परिवार के बैकग्राउंड को लेकर अपमानजनक या नीचा दिखाने वाली बातें करती हैं, तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। ऐसा व्यवहार सिर्फ आज नहीं, बल्कि आगे चलकर भी रिश्ते को नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर सकता है। सम्मान किसी भी रिश्ते की मजबूत नींव होती हैं, और इसकी कमी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

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लड़के की माँ पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता

कई बार यह भी देखा जाता है कि लड़का अपने फैसलों में पूरी तरह अपनी मां पर डिपेंड रहता है। अगर हर बड़े या छोटे निर्णय में मां का फैसला ही अंतिम हो और लड़का खुद कोई स्टैंड ना ले पाए, तो आगे चलकर नई शादीशुदा जिंदगी में बैलेंस बनाना मुश्किल हो सकता है। ऐसा माहौल यह दिखाता है कि परिवार में कंट्रोल ज्यादा है। एक हेल्दी शादीशुदा रिश्ते में लड़के की अपनी सोच और निर्णय लेने की क्षमता भी जरूरी होती है।

व्यवहार में बाद बाद बदलाव दिखाई देना

अगर बातचीत के दौरान बार-बार विचार बदलते हुए दिखाई दें या कही हुई बातों में क्लैरिटी ना हो, तो यह भी ध्यान देने वाली बात है। कभी एक बात कहना और बाद में उसे बदल देना, या लड़के और मां के विचारों में बड़ा अंतर दिखना, आगे चलकर गलतफहमियों का कारण बन सकता है। इसलिए ऐसे संकेतों को नजरअंदाज करना सही नहीं होता।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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