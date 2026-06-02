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सिर्फ कमाई नहीं! बेटी के लिए लड़का ढूंढते समय ये 5 सवाल भी जरूर पूछें पैरेंट्स, आगे खुश रहेगी

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Relationship Tips: बेटी के एक अच्छा लड़का ढूंढना है तो सिर्फ उसकी सैलरी पूछना काफी नहीं है। कुछ सवाल ऐसे भी हैं, जिन्हें पहले पूछना बेहद जरूरी है। इससे बेटी का आने वाला भविष्य काफी खुशहाल रहेगी।

सिर्फ कमाई नहीं! बेटी के लिए लड़का ढूंढते समय ये 5 सवाल भी जरूर पूछें पैरेंट्स, आगे खुश रहेगी

शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का रिश्ता होता है। यही वजह है कि जीवनसाथी चुनते समय केवल अच्छी नौकरी या मोटी सैलरी देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। आज के समय में कई परिवार लड़के की कमाई को अपनी बेटी के सुखी जीवन का बड़ा पैमाना मान लेते हैं, लेकिन एक सफल और खुशहाल शादी के लिए कई दूसरी बातें भी उतनी ही जरूरी होती जितनी फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो कुछ ऐसे सवाल जरूर पूछें जो लड़के की सोच, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति उसके नजरिए को समझने में मदद करें। ये सवाल भविष्य में आने वाली कई परेशानियों से बचा सकते हैं और सही फैसला लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं लड़के के फाइनेंशियल कंडीशन के अलावा शादी से पहले उससे कौन जरूरी सवाल पूछने चाहिए।

शादी और रिश्तों को ले कर उसकी सोच क्या है

सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि लड़का शादी को किस नजरिए से देखता है। उसके लिए शादी सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी है या वह इसे साझेदारी और आपसी सम्मान का रिश्ता मानता है। शादी के बाद जीवन में कई तरह के उतार-चढ़ाव आते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि वह रिश्तों को निभाने और मुश्किल समय में साथ खड़े रहने को कितना महत्व देता है। उसकी सोच आपके परिवार और बेटी के भविष्य के लिए बहुत मायने रखती है।

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करियर और भविष्य को लेकर उसकी क्या योजनाएं हैं

सिर्फ वर्तमान नौकरी देखना काफी नहीं है। यह भी जानना जरूरी है कि लड़के के भविष्य को लेकर क्या लक्ष्य हैं। वह आने वाले वर्षों में खुद को कहां देखता है और अपने करियर को किस दिशा में ले जाना चाहता है। एक स्पष्ट सोच और योजनाबद्ध नजरिया जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान होती है। इससे यह भी समझ आता है कि वह जीवन में स्थिरता और विकास को कितना महत्व देता है।

शादी के बाद पत्नी के करियर को लेकर उसका नजरिया क्या है

आज के समय में कई लड़कियां पढ़ी-लिखी हैं और अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इसलिए यह सवाल जरूर पूछें कि लड़का शादी के बाद पत्नी के काम करने या करियर बनाने को लेकर क्या सोच रखता है। अगर वह पत्नी के सपनों और लक्ष्यों का सम्मान करता है, तो यह रिश्ते के लिए अच्छा संकेत है। आपसी सहयोग और समझदारी किसी भी सफल शादी की मजबूत नींव होती है।

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जिम्मेदारियों को बांटने के बारे में उसकी क्या राय है

शादी के बाद घर और परिवार की जिम्मेदारियां दोनों लोगों की होती हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि लड़का घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर क्या सोचता है। क्या वह मानता है कि सभी काम सिर्फ महिला की जिम्मेदारी हैं, या फिर वह जरूरत पड़ने पर साथ देने के लिए तैयार रहता है। इस सवाल का जवाब उसके व्यवहार और सोच के बारे में काफी कुछ बता सकता है।

उसकी दिनचर्या और जीवनशैली कैसी है

अगर आप अपने लड़की का सुखी जीवन चाहते हैं तो इसके लिए लड़के की डेली रूटीन के बारे में जानना भी जरूरी है। वह अपने स्वास्थ्य, समय और काम को कितना महत्व देता है। उसकी जीवनशैली आपकी बेटी के जीवन को भी प्रभावित करेगी। इसलिए अच्छे लाइफस्टाइल और सुखी जीवन के लिए लड़के से उसके उसके डेली रूटीन के बारे में सवाल जरूर करना चाहिए।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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