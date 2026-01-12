Sunder Mundriye Lyrics: लोहड़ी पर जरूर गाया जाता है सुंदर मुंदरिये लोकगीत, यहां पढ़िए गीत के बोल और दुल्ला भट्टी की कहानी

संक्षेप: Sunder Mundriye Lyrics : अगर आप भी लोहड़ी के पर्व को अच्छी तरह मनाने के लिए त्योहार से पहले ही 'सुंदर मुंदलिए' गीत के पूरे बोल (लिरिक्स) याद कर लेना चाहते हैं तो हम आपके लेकर ना सिर्फ 'सुंदर मुंदलिए' गीत के लिरिक्स बल्कि इस गीत में होने वाले दुल्ला भट्टी के जिक्र का महत्व भी बताने वाले हैं।

Lohri 2026 Dulla Bhatti Story : लोहड़ी का त्योहार अपने साथ जोश, उमंग और जुनून साथ लेकर आता है। इस पर्व को मनाने वाले लोग रात को आग जलाकर उसके चारों ओर नाचते-गाते हुए 'सुंदर मुंदलिए' नाम के एक खास लोकगीत को जरूर गाते हैं। इस लोक गीत की खासियत यह है कि इसमें दुल्ला भट्टी की कहानी का भी जिक्र जरूर किया जाता है। अगर आप भी लोहड़ी के पर्व को अच्छी तरह मनाने के लिए त्योहार से पहले ही 'सुंदर मुंदलिए' गीत के पूरे बोल (लिरिक्स) याद कर लेना चाहते हैं तो हम आपके लेकर ना सिर्फ 'सुंदर मुंदलिए' गीत के लिरिक्स बल्कि इस गीत में होने वाले दुल्ला भट्टी के जिक्र का महत्व भी बताने वाले हैं।

लोहड़ी सुन्दर मुंदरिए गीत लिरिक्स (Lohri Sunder Mundriye Song Lyrics) सुन्दर मुंदरिए

तेरा कौन विचारा

दुल्ला भट्टीवाला

दुल्ले दी धी व्याही

सेर शक्कर पायी

कुड़ी दा लाल पताका

कुड़ी दा सालू पाटा

सालू कौन समेटे

मामे चूरी कुट्टी

जिमींदारां लुट्टी

जमींदार सुधाए

गिन गिन पोले लाए

इक पोला घट गया

ज़मींदार वोहटी ले के नस गया

इक पोला होर आया

ज़मींदार वोहटी ले के दौड़ आया

सिपाही फेर के ले गया

सिपाही नूं मारी इट्ट

भावें रो ते भावें पिट्ट

साहनूं दे लोहड़ी

तेरी जीवे जोड़ी

साहनूं दे दाणे तेरे जीण न्याणे