Lohri Gift Ideas : रिश्तों में घोलें तिल-गुड़ जैसी मिठास, ये हैं लोहड़ी के बेस्ट गिफ्ट ऑप्शन्स
Lohri Gift Ideas: जोश और प्यार से भरे इस त्योहार की खुशी को दोगुना करने की जिम्मेदारी लोहड़ी गिफ्ट्स पूरी करते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए उन्हें कोई बजट फ्रेंडली गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये लोहड़ी गिफ्ट आइजियाज, आपके काम आ सकते हैं।
नए साल का जश्न मनाने के बाद देश अब लोहड़ी 2026 के त्योहार की मस्ती में डूबने की तैयारी कर रहा है। लोहड़ी का त्योहार सिर्फ आग की लपटों में तिल और गुड़ डालने का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि यह अपनों के साथ खुशियां बांटने और रिश्तों में नई मिठास घोलने का एक खूबसूरत बहाना भी है। कड़कड़ाती ठंड में ढोल की थाप पर भांगड़ा हर किसी के मन और रिश्तों में प्यार की गर्माहट भर देता है। लेकिन जोश और प्यार से भरे इस त्योहार की खुशी को दोगुना करने की जिम्मेदारी लोहड़ी गिफ्ट्स पूरी करते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए उन्हें कोई बजट फ्रेंडली गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये लोहड़ी गिफ्ट आइजियाज, आपके काम आ सकते हैं।
लोहड़ी के बेहतरीन गिफ्ट आइडियाज
गजक और रेवड़ी बॉक्स- लोहड़ी का त्योहार बिना तिल-गुड़ के अधूरा माना जाता है। ऐसे में आप इस खूबसूरत पर्व पर अपने दोस्तों-परिजनों को गजक और चिक्की की गिफ्ट बास्केट गिफ्ट कर सकते हैं।
ड्राई फ्रूट्स और केसर पोटली- कस्टमाइज्ड पोटली बैग्स में बादाम, अखरोट और केसर का कॉम्बो, उपहार देने के लिए एक रॉयल और हेल्दी चॉइस है।
मिठाई की टोकरी- लोहड़ी पर गिफ्ट देने के लिए आप फ्रेश पिन्नी या गोंद के लड्डू की टोकरी भी दे सकते हैं। आपका यह गिफ्ट विंटर का सबसे स्पेशल और हेल्दी उपहार होगा।
होम डेकोर सुगंधित मोमबत्तियां और दीये- लोहड़ी रोशनी का त्योहार है, इसलिए आप इस दिन उपहार में खुशबूदार कैंडल्स या पीतल के बने दीये भी घर की रौनक बढ़ाने के लिए गिफ्ट दे सकते हैं।
वार्म एथनिक वियर- कश्मीरी शॉल, फुलकारी दुपट्टा या गरम स्टोल महिलाओं के लिए सबसे सदाबहार तोहफे हैं। आप इस लोहड़ी उपहार में देने के लिए इन चीजों को भी शामिल कर सकते हैं।
नए जोड़ों और बच्चों के लिए- अगर किसी की 'पहली लोहड़ी' है, तो आप चांदी का सिक्का या कस्टमाइज्ड शगुन बॉक्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह का उपहार बहुत शुभ माना जाता है।
पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम- परिवार की पुरानी यादों को एक फ्रेम में सहेज कर गिफ्ट करना दिल को छू लेने वाला तोहफा होता है। आप इसे भी अपने गिफ्ट ऑप्शन में रख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।