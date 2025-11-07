लॉयर तान्या की सलाह, जिस इंसान में दिखें ये 4 आदतें, उनसे भूलकर भी शादी ना करें!

संक्षेप: शादी जैसे जीवन के बड़े फैसले को ले कर लॉयर तान्या ने अपनी कुछ राय दी है। उनके मुताबिक अगर किसी इंसान में ये आदतें आपको दिख रही हों, तो उनसे भूलकर भी शादी नहीं करनी चाहिए, फिर भले ही आप उनसे कितना भी प्यार करते हों।

शादी जीवन का बहुत अहम फैसला है। जब दो लोग शादी के बंधन में बंधते हैं, तो वे एक-दूसरे के साथ पूरी जिंदगी का सफर तय करने का वादा करते हैं। हर सुख-दुख, हर मुश्किल और हर खुशी में वही साथी आपका सहारा बनता है। लेकिन अगर यह रिश्ता सही सोच-समझ के बिना बनाया जाए, तो ये बंधन बोझ बन सकता है। इसलिए शादी से पहले अपने पार्टनर को अच्छे से समझना और उनकी आदतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई बार कुछ छोटी-छोटी बातें आगे चलकर बड़े झगड़ों और परेशानियों की वजह बन जाती हैं। शादी जैसे जीवन के बड़े फैसले को ले कर लॉयर तान्या ने अपनी कुछ राय दी है। उनके मुताबिक अगर किसी इंसान में ये आदतें आपको दिख रही हों, तो उनसे भूलकर भी शादी नहीं करनी चाहिए, फिर भले ही आप उनसे कितना भी प्यार करते हों। तो चलिए जानते हैं।

जो फाइनेंशियली गैरजिम्मेदार हो लॉयर तान्या के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति हमेशा पैसों की कमी की शिकायत करता है, बार-बार उधार लेता है या अपने खर्चे छिपाता है, तो यह आदत भविष्य में बड़ी परेशानी बन सकती है। प्यार अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जीवन चलाने के लिए पैसों की सही समझ होना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपका साथी हर समय कर्ज में डूबा रहता है या बिना सोच-समझ के खर्च करता है, तो आने वाले फ्यूचर में यह आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है।

जो दिखाता हो चालाकी रिश्ते में ईमानदारी और सम्मान बहुत जरूरी है। अगर आपका साथी बार-बार आपको गिल्ट महसूस करवाता है, आपकी बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश करता है या गैसलाइट करता है, तो यह प्यार नहीं बल्कि इमोशनल अत्याचार है। ऐसे लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते और हमेशा दूसरे को दोषी ठहराते हैं। शादी के बाद यह व्यवहार और भी बढ़ जाता है, जिससे रिश्ता धीरे-धीरे टूटने लगता है।

जिसे हो नशे की लत तान्या के मुताबिक नशा करना शुरुआती दौर में 'पार्टी लाइफ' या 'मौज-मस्ती' लग सकती है, लेकिन धीरे-धीरे नशे की आदत जिंदगी में तूफान ला देती है। शराब, सिगरेट या ड्रग्स जैसी चीजें सिर्फ शरीर ही नहीं, रिश्ते को भी खोखला कर देती हैं। जब नशा आदत बन जाए, तो हिंसा, नौकरी का नुकसान और मानसिक तनाव जैसी चीजें आम हो जाती हैं। कोई भी रिश्ता तब तक नहीं टिक सकता जब तक दोनों साथी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हों। इसलिए कभी शादी के लिए ऐसा पार्टनर ना चुने जो किसी प्रकार का नशा करता हो।