शादी करने से पहले ये 2 चीजें जरूर कर लेते हैं अमीर लोग, लॉयर तान्या ने बताई बड़ी वजह!

लॉयर तान्या के अनुसार, अमीर लोग रिश्ते को सिर्फ भावनाओं से नहीं देखते, बल्कि समझदारी और तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं।आज की शादी किस्मत का खेल बनती जा रही है, इसलिए बिना तैयारी इसमें कूदना जोखिम भरा हो सकता है।

Dec 15, 2025 04:58 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
आज के समय में शादी और रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। अब किसी भी रिश्ते में भरोसा, समझ और स्टेबिलिटी काफी चैलेंजिंग हो गई है। इसी वजह से लोग अब रिश्तों को लेकर सतर्क हो गए हैं, खासकर वे लोग जो रिच क्लास से तालुक रखते हैं। ऐसे लोग किसी भी रिश्ते में बंधने से पहले, सावधानी जरूर बरतते हैं। लॉयर तान्या के अनुसार, अमीर लोग रिश्ते को सिर्फ भावनाओं से नहीं देखते, बल्कि समझदारी और तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं। उनका मानना है कि आज की शादी किस्मत का खेल बनती जा रही है, इसलिए बिना तैयारी इसमें कूदना जोखिम भरा हो सकता है। यही कारण है कि अमीर लोग रिश्ते में आने से पहले कुछ जरूरी कदम उठाते हैं, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से खुद को बचाया जा सके।

रिश्ते से पहले बैकग्राउंड की जांच

लॉयर तान्या बताती हैं कि अमीर लोग किसी भी रिश्ते में आने से पहले अपने पोटेंशियल पार्टनर के बैकग्राउंड की जांच करवाते हैं। यह जांच सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं होती। इसमें परिवार की स्थिति, पारिवारिक माहौल, हेल्थ से जुड़ी जानकारी, डेटिंग हिस्ट्री और अगर कोई कानूनी मामला रहा हो तो उसकी जानकारी शामिल होती है। इसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि सामने वाला व्यक्ति उनके जीवन और परिवार के लिए सही है या नहीं। तान्या के अनुसार, इस तरह की जांच भविष्य के बड़े विवादों और धोखे से बचाने में मदद करती है।

निजी कानूनी समझौते की अहमियत

तान्या के मुताबिक हालांकि भारत में प्री-नप्चुअल एग्रीमेंट कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं और कोर्ट में लागू नहीं होता, इसके बावजूद अमीर लोग शादी या रिश्ते से पहले एक निजी कानूनी समझौता करते हैं। यह समझौता दोनों पक्षों की सहमति से होता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि अगर रिश्ता टूटता है तो उनकी संपत्ति का क्या होगा और अलग होने के बाद जीवन स्तर कैसा रहेगा। उनके मुताबिक, यह समझौता कानूनी सुरक्षा से ज्यादा मेंटल क्लैरिटी और बाउंड्रीज तय करने का काम करता है।

भावनाओं के साथ समझदारी का बैलेंस बनाना जरूरी

प्यार और भरोसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ इन्हीं पर रिश्ता टिकाना आज के समय में काफी नहीं है। अमीर लोग भावनाओं के साथ-साथ व्यावहारिक सोच भी रखते हैं। वे पहले से ही पॉसिबल रिस्क को समझते हैं और उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। इससे रिश्ता बोझ नहीं बनता, बल्कि ज्यादा क्लियर और बैलेंस रहता है। अगर आम लोग भी रिश्तों में थोड़ी समझदारी और साफ बातचीत अपनाएं, तो भविष्य में कई समस्याओं से बचा जा सकता है।

