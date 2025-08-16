'गोकुल में मची है धूम..' अपनों को भेजें कृष्ण जन्मोत्सव की बधाईयां

Happy Krishna Janmashtami: 16 अगस्त, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के पावन मौके पर अपनों को कान्हा के ये सुंदर मैसेज भेजकर बोलें कृष्ण जन्माष्टमी की अनेक बधाईयां और आशीर्वाद।

Sat, 16 Aug 2025 07:56 AM

Happy Krishna Janmashtami 2025: 16 अगस्त को देशभर में जन्माष्टमी की धूम मची है। सब अपने आराध्य कन्हैया के जन्म के उत्सव को मनाने में व्यस्त हैं। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी शुभ दिन पर जन्म लिया था। जन्माष्टमी के दिन भक्त व्रत उपवास के साथ ही कन्हैया के बाल रूप की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और भजन-कीर्तन में पूरा दिन बिताते हैं। ऐसे पावन मौके पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को बधाई देना ना भूलें। कन्हैया के आशीर्वाद वाले ये प्यारे मैसेज भेजकर सबको बोलें हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।

1) गोकुल में मची है धूम आया कृष्ण का जन्मदिन

बांसुरी की मधुर तान से हुआ हर दिल रंगीन

कान्हा की मुस्कान में छिपा है संसार का सार

जन्माष्टमी के दिन आज करें उनका जयकार

2) घर-घर दीप जलाएं मन में प्यार जगाएं

कृष्ण जन्म की बेला में सबको गले लगाएं

नटखट नंद के लाला सबके दिलों के उजाला

जन्माष्टमी के अवसर पर याद करें गोपाला

3) राधा रानी के संग में नाचे श्याम सलोना

जन्माष्टमी की रात को यमुना तट पर होना

गोपियों के संग रास रचाए मुरली की धुन सुनाए

कृष्ण जन्म के उत्सव में सब मिलकर झूम जाएं

4) माखन की चोरी करके गोपियों को सताया

फिर भी सबके दिल में प्यार का दीप जलाया

कालिया नाग को नचाया पूतना को मार गिराया

बाल रूप में ही कृष्ण ने अपना पराक्रम दिखाया

5) द्वारका के राजा बने फिर भी रहे गोपाल

जन्माष्टमी पर याद करें उस नटखट नंदलाल

मुरली मनोहर की धुन पर थिरके सारा संसार

जन्माष्टमी के अवसर पर करें कृष्ण का श्रृंगार

6) मुरली की तान पर झूमे ब्रज बाला

कृष्ण जन्म ने किया सबको मतवाला|

अष्टमी की रात को जन्मे गिरधारी

सारी दुनिया हुई उनपर बलिहारी|

7) बाल-गोपाल की मुस्कान प्यारी

जन्माष्टमी की शुभकामना हमारी

मक्खन-मिश्री का भोग लगाएँ

कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई पाएँ

8) मुरली की धुन पर थिरके कदम

जन्माष्टमी पर कृष्ण को करें नमन

नंदलाला के आगमन की खुशियाँ छाई

मथुरा में जन्माष्टमी की रौनक आई

9) कृष्ण की बांसुरी राधा का प्यार

जन्माष्टमी का त्योहार मुबारक हो बार-बार

कान्हा आए हैं द्वार पे मटकी लेकर हाथ

जन्माष्टमी की बधाई झूले पे झूले नाथ

10) माखन चोर की याद में सजा है हर एक द्वार

कृष्ण जन्मोत्सव आया है मंगल हो त्योहार

देवकी के लाल को वंदन बारंबार

जन्माष्टमी का त्योहार आया फिर एक बार