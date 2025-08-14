कृष्ण जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें भक्ति के रस में डूबे मैसेज, पढ़ते ही लोग कह उठेंगे हैप्पी जन्माष्टमी krishna janmashtami 2025 shubhkamna sandesh happy janmashtami wishes messages and quotes to bring lord krishna blessings, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
कृष्ण जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें भक्ति के रस में डूबे मैसेज, पढ़ते ही लोग कह उठेंगे हैप्पी जन्माष्टमी

Happy Krishna Janmashtami 2025 Wishes : अगर आप भी जन्माष्टमी के शुभ दिन की बधाई और भगवान श्री कृष्ण का आशीष अपनों तक पहुंचाना चाहते हैं तो भक्ति के रंग में डूबे हुए जन्माष्टमी के लेटेस्ट शुभकामना संदेश अपनों को भेज सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 08:47 PM
Janmashtami 2025 Wishes in Hindi : हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बेहद खास महत्व रखता है। जन्माष्टमी भगवान श्री विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है। बता दें, इस साल जन्माष्टमी का उत्सव 16 अगस्त को मनाया जाएगा। अगर आप भी इस शुभ दिन की बधाई और भगवान श्री कृष्ण का आशीष अपनों तक पहुंचाना चाहते हैं तो भक्ति के रंग में डूबी हुई जन्माष्टमी की ये लेटेस्ट शुभकामना संदेश आप अपने अपनों को भेज सकते हैं।

Happy Janmashtami 2025 Wishes Shayari, Quotes, Status in Hindi : (जन्माष्टमी की शुभकामनाएं हिंदी में) :

1 - माखन का कटोरा, मिश्री का थाल,

मिट्टी की खुशबू , बारिश की फुहार।

राधा की उम्मीद कन्हैया का प्यार,

मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार।।

2 - राधा का रंग और कान्हा की बंसी,

वृंदावन की खुशबू और गोकुल की छटा,

मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का पर्व।

3 - राधा की भक्ति मुरली की मिठास,

माखन का स्वाद और गोपियों का रास,

सब मिलके बनाते हैं जन्माष्टमी का दिन खास!

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

4 - श्री कृष्ण के कदम आपके घर आएं,

आप खुशियों के दीप जलाएं।

परेशानी आपसे आंख चुराए,

इस तरह आप जन्माष्टमी मनाएं।

Happy Janmashtami 2025

5 - राधा के संग खेलें फाग,

कान्हा संग हर दिन राग।

सुख-शांति घर में लाएं,

सब मिलकर जन्माष्टमी मनाएं।

हरे कृष्णा।।

6 - नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की!

आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

7 - मुरली की मधुर तान सुनाएं,

कान्हा संग रंग में झूम जाएं।

राधा संग रास रचाएं,

सब मिलकर जन्माष्टमी मनाएं।

हैप्पी जन्माष्टमी।।

