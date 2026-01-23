क्या रिश्तें में स्पेस मांगना स्वार्थ है? जानें कब बन जाता है प्यार के लिए खतरा

संक्षेप: कुछ लोग इस पर्सनल स्पेस की मांग को रिश्ते में आई दरार, स्वार्थ या फीकी पड़ती दिलचस्पी समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि हकीकत इसके उलट होती है। आइए जानते हैं गेटवे ऑफ हीलिंग की संस्थापक और एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. चांदनी तुगनाइट से कैसे रिश्तों की डोर मजबूत बनाता है पर्सनल स्पेस।

अकसर हम प्यार का सही मतलब खोजते-खोजते इतना आगे निकल जाते हैं कि अपना वजूद ही भूल बैठते हैं। यही वजह है कि आजकल बोझिल होते रिश्तों में नई जान फूंकने के लिए लोग पर्सनल स्पेस की मांग करने लगे हैं। हालांकि कुछ लोग इस पर्सनल स्पेस की मांग को रिश्ते में आई दरार, स्वार्थ या फीकी पड़ती दिलचस्पी समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि हकीकत इसके उलट होती है। जिस तरह एक पौधे को पनपने के लिए खाद और पानी के साथ-साथ खुली हवा की भी जरूरत होती है, ठीक वैसे ही किसी भी रिश्ते की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि आप एक-दूसरे को जीवन जीने की कितनी आजादी देते हैं। यह 'स्पेस' आपसे दूर जाने का रास्ता नहीं, बल्कि खुद के भीतर उस सुकून को ढूंढने का जरिया है, जो आपको अपने पार्टनर के लिए और भी बेहतर और खुशमिजाज इंसान बनाता है। पर्सनल स्पेस का मतलब होता है कि रिश्ते के भीतर भी आपकी अपनी एक दुनिया हो, जहां आप खुद से जुड़ सकें। आइए जानते हैं गेटवे ऑफ हीलिंग की संस्थापक और एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. चांदनी तुगनाइट से कैसे रिश्तों की डोर मजबूत बनाता है पर्सनल स्पेस।

डॉ. चांदनी कहती हैं कि प्यार में करीब होना जरूरी है, लेकिन लगातार एक-दूसरे में घुले रहना रिश्ते को भारी बना सकता है। जब प्यार में हर समय एक व्यक्ति पर सवालों के जवाब देने का दबाव हो, हर गतिविधि की जानकारी देनी पड़े या अकेले समय को शक की नजर से देखा जाए, तब रिश्ता धीरे-धीरे थकाने लगता है। स्वस्थ रिश्तों में यह समझ होती है कि साथ होने के साथ-साथ अकेले होने का भी अधिकार है। यह अकेलापन दूरी नहीं, बल्कि खुद को रीचार्ज करने का समय होता है।

रिश्ते में पर्सनल स्पेस क्यों जरूरी है हर इंसान सिर्फ पार्टनर नहीं होता। उसकी अपनी भी एक अलग पहचान, अपने शौक, अपने दोस्त, अपने सपने और अपने विचार होते हैं। जब प्यार में पर्सनल स्पेस नहीं होता, तो व्यक्ति खुद को खोने लगता है। वह वही बनने लगता है जो रिश्ता उससे चाहता है। लेकिन लंबे समय में यह असंतोष और चिड़चिड़ेपन को जन्म देता है। पर्सनल स्पेस व्यक्ति को खुद से जुड़े रहने में मदद करता है, जिससे वह रिश्ते में भी बेहतर तरीके से मौजूद रह पाता है।

भरोसा और स्पेस का गहरा रिश्ता पर्सनल स्पेस का सबसे बड़ा आधार भरोसा होता है। जब भरोसा होता है, तो बार-बार चेक करने, सवाल पूछने या कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भरोसे वाले रिश्तों में यह डर नहीं होता कि सामने वाला दूर हो जाएगा। बल्कि यह विश्वास होता है कि स्पेस देने से रिश्ता कमजोर नहीं होगा। जहां भरोसा कम होता है, वहां स्पेस को खतरे की तरह देखा जाता है।

स्पेस मांगना स्वार्थ नहीं है कई लोग पर्सनल स्पेस इसलिए नहीं मांग पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। उन्हें लगता है कि यह स्वार्थी या असंवेदनशील कहलाएगा। लेकिन स्पेस मांगना स्वार्थ नहीं है। यह ईमानदारी है। यह बताता है कि आप खुद को समझते हैं और रिश्ते को बोझ नहीं बनने देना चाहते। जो रिश्ता स्पेस को समझ सकता है, वही लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है।

स्पेस से रिश्ता कैसे मजबूत होता है जब रिश्ते में पर्सनल स्पेस होता है, तो साथ बिताया गया समय ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाता है। लोग मजबूरी में नहीं, खुशी से एक-दूसरे के पास आते हैं। बातचीत में ताजगी रहती है और शिकायतें कम होती हैं। स्पेस रिश्ते में सांस लेने की जगह देता है, जहां प्यार दबता नहीं, बल्कि फैलता है।