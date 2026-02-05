Hindustan Hindi News
आखिर क्यों लेडीज कम फिजिकल वर्क के बाद भी थकान महसूस करती हैं? साइकोलॉजिस्ट ने शेयर किए विचार

Know what is Decision Fatigue: ज्यादातर पुरुषों को शिकायत होती है कि घर में रहने के बाद भी महिलाएं ज्यादा थकान महसूस करती हैं जबकि वो दिनभर काम करने के बाद भी कम थके रहते हैं। इस बारे में साइकोलॉजिस्ट ने कारण शेयर किया है।

Feb 05, 2026 06:11 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
महिला और पुरुष दोनों के शरीर की संरचना बिल्कुल अलग है। ऐसे में उनकी थकान और काम करने की क्षमता पर सवाल उठाना भी सही नहीं। लेकिन समानता और बराबरी की बात करने वाले लोगों का मानना है कि महिलाएं सारे काम कर सकती हैं जो एक पुरुष करता है। लेकिन वास्तव में जो महिलाएं पुरुषों के बराबर काम करें या पुरुषों से कम काम करें, घर में रहकर हाउस हेल्प के साथ भी काम करें तो भी उन्हें पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थकान क्यों महसूस होती है? इसका जवाब साइकोलॉजिस्ट कोमल ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दिया है। जिसमे उन्होंने बताया है कि ज्यादातर महिलाएं डिसीजन फटिग का शिकार होती हैं। जिसकी वजह से वो हमेशा थकी हुई रहती है।

आखिर महिलाओं को क्यों ज्यादा थकान महसूस होती है?

अक्सर घर के पुरुष शिकायत करते हैं कि वो बाहर से नौकरी या काम करके लौटे हैं लेकिन उनकी बीवी घर में रहकर भी क्यों इतना ज्यादा थकी रहती हैं। दरअसल, इसका कारण डिसीजन फटिग होता है। जिसकी वजह से महिलाएं ज्यादा थकी हुई महसूस होती है। महिलाओं को अक्सर घर के सारे कामों में ढेर सारे निर्णय लेने होते हैं। जैसे कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, किसे कब दवाओं की जरूरत है। इसके साथ ही ससुराल में रहकर अक्सर उन्हें बोलने से पहले भी ढेर सारी बातें सोचनी होती है। कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। ऐसे ही ढेर सारे फैसले होते हैं, जो उन्हें डेली बेसिस पर लेने होते हैं। जिसकी वजह से मेंटली काफी ड्रेन हो जाती है और उन्हें काफी ज्यादा थकान का अनुभव होता है।

इसीलिए मर्दों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा थकान महसूस होती है

दिनभर में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कई गुना ज्यादा फैसले लेती हैं। जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा थकान महसूस होती है और ये थकान अक्सर शारीरिक रूप से दिखती है।

