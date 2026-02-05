आखिर क्यों लेडीज कम फिजिकल वर्क के बाद भी थकान महसूस करती हैं? साइकोलॉजिस्ट ने शेयर किए विचार
Know what is Decision Fatigue: ज्यादातर पुरुषों को शिकायत होती है कि घर में रहने के बाद भी महिलाएं ज्यादा थकान महसूस करती हैं जबकि वो दिनभर काम करने के बाद भी कम थके रहते हैं। इस बारे में साइकोलॉजिस्ट ने कारण शेयर किया है।
महिला और पुरुष दोनों के शरीर की संरचना बिल्कुल अलग है। ऐसे में उनकी थकान और काम करने की क्षमता पर सवाल उठाना भी सही नहीं। लेकिन समानता और बराबरी की बात करने वाले लोगों का मानना है कि महिलाएं सारे काम कर सकती हैं जो एक पुरुष करता है। लेकिन वास्तव में जो महिलाएं पुरुषों के बराबर काम करें या पुरुषों से कम काम करें, घर में रहकर हाउस हेल्प के साथ भी काम करें तो भी उन्हें पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थकान क्यों महसूस होती है? इसका जवाब साइकोलॉजिस्ट कोमल ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दिया है। जिसमे उन्होंने बताया है कि ज्यादातर महिलाएं डिसीजन फटिग का शिकार होती हैं। जिसकी वजह से वो हमेशा थकी हुई रहती है।
आखिर महिलाओं को क्यों ज्यादा थकान महसूस होती है?
अक्सर घर के पुरुष शिकायत करते हैं कि वो बाहर से नौकरी या काम करके लौटे हैं लेकिन उनकी बीवी घर में रहकर भी क्यों इतना ज्यादा थकी रहती हैं। दरअसल, इसका कारण डिसीजन फटिग होता है। जिसकी वजह से महिलाएं ज्यादा थकी हुई महसूस होती है। महिलाओं को अक्सर घर के सारे कामों में ढेर सारे निर्णय लेने होते हैं। जैसे कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, किसे कब दवाओं की जरूरत है। इसके साथ ही ससुराल में रहकर अक्सर उन्हें बोलने से पहले भी ढेर सारी बातें सोचनी होती है। कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। ऐसे ही ढेर सारे फैसले होते हैं, जो उन्हें डेली बेसिस पर लेने होते हैं। जिसकी वजह से मेंटली काफी ड्रेन हो जाती है और उन्हें काफी ज्यादा थकान का अनुभव होता है।
इसीलिए मर्दों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा थकान महसूस होती है
दिनभर में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कई गुना ज्यादा फैसले लेती हैं। जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा थकान महसूस होती है और ये थकान अक्सर शारीरिक रूप से दिखती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।