Thanksgiving Day 2025 : क्यों मनाया जाता है थैंक्सगिविंग डे? बेहद दिलचस्प है इसका इतिहास

संक्षेप: Thanksgiving Day 2025 History : क्या जानते हैं इस खूबसूरत त्योहार को हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को ही क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का रोचक इतिहास, जो काफी दिलचस्प है।

हर साल नवंबर माह के चौथे गुरुवार को थैंक्स गिविंग डे 2025 बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल यह खास दिन 27 नवंबर को मनाया जा रहा है। बता दें, थैंक्सगिविंग डे मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा का प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार है, लेकिन समय के साथ इसे दुनियाभर में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन का जश्न मनाने वाले लोग इस दिन लोग अपने घर में डिनर पार्टी रखकर परिवार और दोस्तों के साथ अच्छी यादों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए आभार व्यक्त करते हैं। थैंक्सगिविंग केवल खाने-पीने तक सीमित नहीं, बल्कि ये परिवार, दोस्ती, प्यार, एकता और आभार जताने का पर्व है। लेकिन क्या जानते हैं इस खूबसूरत त्योहार को हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को ही क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का रोचक इतिहास, जो काफी दिलचस्प है।

थैंक्सगिविंग डे का इतिहास थैंक्सगिविंग डे को मनाने की शुरुआत करीब 1621 में हुई थी। यह वह समय था, जब इंग्लैंड से कुछ लोग धार्मिक आजादी की तलाश में अमेरिका आए हुए थे। शुरुआत में इन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान वामपानोआग (Wampanoag) जनजाति के लोगों ने इनकी मदद करते हुए उन्हें फसल उगाना और जीवनयापन के तरीके सिखाए। अगले साल जब उनकी फसल अच्छी हुई, तो इन लोगों ने धन्यवाद के तौर पर इनके लिए अपने घर पर एक दावत रखी। यह दावत तीन दिनों तक चली, जिसे पहला थैंक्सगिविंग डे माना जाता है। हालांकि उस दौरान इस खास दिन को मनाने के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई थी।

कब हुई थैंक्सगिविंग डे को मनाने की शुरूआत थैंक्सगिविंग डे को नेशनल हॉलिडे बनाने का काम 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। हालांकि बाद में 1863 में अब्राहम लिंकन ने इसे आधिकारिक राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया ताकि अमेरिका के गृह युद्ध के समय लोग एकता और भाईचारे की भावना महसूस करें। 1941 में इसे हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को फेडरल हॉलिडे के रूप में मनाना तय कर दिया गया, ताकि लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। इस दिन लोग डिनर में रोस्टेड टर्की, स्टफिंग, मैश्ड पोटैटो, क्रैनबेरी सॉस, स्वीट पोटैटो, ग्रीन बिन कैसरोल, पंपकिन, पेकन या एप्पल पाई जैसी ट्रेडिशनल डिश बनाते हैं। डिनर के साथ घर आए मेहमानों को थैंक्स बोलते हुए गिफ्ट भी दिया जाता है।