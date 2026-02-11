Hindustan Hindi News
कैसे हुई थी प्रॉमिस डे की शुरुआत, जानें क्या है इसका इतिहास और महत्व

History Of Promise Day : वैलेंटाइन वीक का पांचवा दिन यानी 'प्रॉमिस डे', सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि दिल से किया गया वो वादा है, जो दो लोगों के बीच एक अटूट पुल बनाने का काम करता है।

Feb 11, 2026 12:23 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
वैलेंटाइन वीक 2026 के पांचवें दिन को दुनियाभर में कपल्स 'प्रॉमिस डे' के रूप में मनाते हैं। इस दिन प्रेमी जोड़े ना सिर्फ एक दूसरे को चॉकलेट और गिफ्ट उपहार में देते हैं बल्कि सच्चे दिल से एक दूसरे से जीवन भर साथ निभाने का वादा भी करते हैं। सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति इस बात से बखूबी वाकिफ होता है कि रिश्तों की खूबसूरती तोहफों या दिखावे से नहीं, बल्कि उस भरोसे से मापी जाती है जो वक्त की हर कसौटी पर खरा उतरे। वैलेंटाइन वीक का पांचवा दिन यानी 'प्रॉमिस डे', सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि दिल से किया गया वो वादा है, जो दो लोगों के बीच एक अटूट पुल बनाने का काम करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्यार की असल बुनियाद 'आई लव यू' कहना नहीं, बल्कि उम्र भर उस साथ को निभाने का वो वादा है जिसे शब्दों से ज्यादा ईमानदारी की जरूरत होती है।

प्रॉमिस डे का इतिहास

प्यार भरे रिश्ते की नींव रखने वाले दिन, प्रॉमिस डे की शुरुआत आधुनिक समय में वैलेंटाइन वीक के हिस्से के रूप में हुई। जिसके बाद धीरे-धीरे यह दिन लोगों के बीच लोकप्रिय होता गया। हालांकि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई, इसका कोई ठोस इतिहास नहीं मिलता, लेकिन प्यार करने वालों के लिए इसका महत्व किसी त्योहार से कम नहीं है। आज कपल्स इस खास दिन को प्यार, भरोसे और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने वाले दिन के रूप में देखते हैं। प्रॉमिस डे हमें यह याद दिलाता है कि सिर्फ प्यार जताना ही नहीं, बल्कि उसे निभाना भी जरूरी है। छोटे-छोटे वादे रिश्ते में विश्वास बढ़ाते हैं और गलतफहमियों को दूर करते हैं।

प्रॉमिस डे का महत्व

प्रॉमिस डे हर साल 12 फरवरी को मनाया जाने वाला सिर्फ एक रोमांटिक जेस्चर नहीं है, बल्कि यह ईमानदारी, वफादारी और लंबे समय के रिश्ते की नींव को मजबूत करने का दिन भी है। इस दिन लवर्स एक-दूसरे से वादा करते हैं कि वो अपने रिश्ते में समझदारी, सपोर्ट और इमोशनल मौजूदगी बनाए रखते हुए एक-दूसरे का जीवन के उतार-चढ़ाव में साथ निभाएंगे, सम्मान देंगे और सहारा भी बनेंगे। ये दिन एक-दूसरे के प्रति वफादार रहने, साथ निभाने और हर अच्छे-बुरे हाल में साथ खड़े रहने का प्रतीक है। इस दिन का इतिहास भले ही आज भी एक रहस्य हो, लेकिन इसका असली मतलब दिल से किए गए वादों में छुपा हुआ होता है। शब्दों से ज्यादा किए गए वादों को निभाने की शक्ति इस दिन को खास बनाती है। यह विश्वास दिलाता है कि आप हर सुख-दुख में साथ रहेंगे।

